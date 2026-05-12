Ultimo incontro con Medicina Amica, all'Istituto Artom di Asti una lezione di vita sul "primo soccorso"

Nei giorni scorsi, l'aula magna dell'Istituto Artom di Asti ha ospitato l'incontro conclusivo del programma Medicina Amica 2025-2026, un'iniziativa promossa dal Rotary Club Asti (sotto la presidenza di Renzo Gai) in stretta sinergia con la dirigenza scolastica delle scuole superiori e medie di Asti e di Nizza Monferrato.

Il tema centrale di questa ultima mattinata formativa è stato “Il primo soccorso e l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno”. Davanti a una numerosa platea di studenti, esperti hanno spiegato le tecniche fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di malore improvviso, sottolineando come la preparazione possa fare la differenza nella salvaguardia della vita umana. Tra i relatori intervenuti figurano il dott. Marco Scaglione, primario di cardiologia dell’ospedale di Asti, il dott. Claudio Nuti, coordinatore del progetto, e il dott. Marco Pappalardo, responsabile della Società Italiana Infermieri di Emergenza (SIIET) per Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. Ad affiancarli, gli istruttori della Croce Rossa coordinati da Teresa Marciano, che hanno offerto dimostrazioni pratiche sulle manovre di soccorso.

L'evento ha rappresentato anche l'occasione per tracciare un bilancio di questa edizione che ha registrato numeri record: oltre mille studenti delle scuole medie e superiori coinvolti, insieme a numerosi insegnanti e ai dirigenti scolastici del territorio. Il coordinatore Claudio Nuti ha lodato l'entusiasmo dei ragazzi, evidenziando come in tutte le sessioni si sia percepito un notevole interesse e una costante interattività nei confronti dei relatori. Nuti ha inoltre ringraziato i medici e i farmacisti rotariani per il loro contributo volontario, così come il personale scolastico per la proficua collaborazione.

Il successo di quest'anno apre la strada alla prossima edizione 2026-2027, che si svolgerà sotto la guida del presidente incoming del Rotary Club Asti, Franco Calcagno, attuale dirigente dell'Istituto Artom, confermando l'impegno costante del club nel campo dell'educazione alla salute nelle scuole.