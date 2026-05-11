La primaria Rossignoli di Nizza Monferrato vincitrice di "Asti in coro"

È stato il “Lumière” ad ospitare, sabato scorso, la settima edizione di “Asti in coro”, manifestazione canora dedicata agli alunni delle scuole primarie astigiane.

Promossa dall’associazione Musica Arte e Spettacolo e coordinata da Franco Ceschini e Giusy Rosella, si propone di avvicinare i più piccoli al mondo della musica, valorizzandone il ruolo educativo e inclusivo.

La competizione ha visto sfidarsi i bambini in un'atmosfera serena, allegra e ricca di emozioni. Al termine sono stati premiati i cori che si sono distinti per tecnica e interpretazione dalla giuria composta da Andrea Passarino, musicista e produttore, e Giuseppe Varlotta, regista, sceneggiatore e docente al liceo artistico Alfieri.

La premiazione

I bambini della primaria "Gramsci"

Primo classificato il coro della primaria Rossignoli di Nizza Monferrato, cui è andato un premio da 300 euro; secondi i bambini della scuola Gramsci di Asti, cui è andato un riconoscimento da 200 euro; terzo il coro della “Rota Zelmira” di Incisa Scapaccino (assegno da 150 euro).

Quarti, a pari merito, gli alunni dell’istituto comprensivo delle Quattro Valli e della Bottego di Quarto.

«Premesso che tutti i bambini sono stati molto bravi e hanno dimostrato una elevata preparazione - spiega Giusy Rosella - la giuria ha stilato la classifica, assegnando i premi con il vincolo che vengano utilizzati per realizzate progetti di musica a scuola».

La manifestazione ha visto anche la partecipazione fuori concorso del FantAsticoro della media Brofferio. «Una presenza - conclude Rosella - che ci ha fatto riflettere sulla possibilità di aprire la manifestazione anche alle scuole medie a partire dalla prossima edizione».