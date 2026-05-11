"Scuola, famiglia, futuro - Giù le mani dai nostri figli", Futuro Nazionale organizza un dibattito contro "l'ideologia gender"

Dopo il rinvio dell'incontro, già previsto alcuni giorni fa, il Comitato costituente 10 di Futuro Nazionale ha riprogrammato per venerdì 22 maggio, alle ore 18, il dibattito "Scuola, famiglia, futuro - Giù le mani dai nostri figli" che sarà ospitato all'hotel Rainero di Asti (via Cavour).

L’incontro vedrà la partecipazione dell’onorevole Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale, «che approfondirà le tematiche relative alle implicazioni dell’ideologia gender sul tessuto sociale, con un’attenzione particolare - spiegano i promotori - alla tutela della famiglia naturale e del benessere psicofisico dei bambini». A moderare il dibattito, al quale parteciperà in collegamento video anche il Generale Roberto Vannacci, saranno l'avvocato Michele Iannotta e il dottor Nicolò Garnarolo.

«In un momento in cui il dibattito pubblico locale è acceso dalle notizie riguardanti il prossimo "Gay Pride" cittadino previsto per luglio, - continuano gli organizzatori - il Comitato Asti 10 intende ribadire con chiarezza la propria linea politica, in piena sintonia con le posizioni espresse dal Generale Roberto Vannacci. ​La nostra non è, e non sarà mai, una battaglia contro i singoli: la nostra azione politica prescinde dai gusti sessuali e dalle scelte private di ogni cittadino, che rispettiamo in quanto espressione della libertà individuale. Non sindachiamo sulle scelte personali, ma ci opponiamo con fermezza all'imposizione di un'ideologia che mira a scardinare i pilastri antropologici della nostra società».