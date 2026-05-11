Il secolo di vita di Libera Bardini, nuovo Patriarca dell'Astigiano

L'Astigiano si conferma una terra dove si vive a lungo, fino a 100 anni. Libera Bardini è la nuova centenaria a essere stata festeggiata da famigliari, amici e amministratori per aver raggiunto l'ambito traguardo di Patriarca dell'Astigiano. Nata un secolo fa a Povegliano (TV), la signora Bardini è stata festeggiata nella sua abitazione di Valmanera dove ha ottenuto il riconoscimento, la pergamena della Provincia, da parte del presidente facente funzioni Simone Nosenzo e della vicesindaca di Asti, Stefania Morra.

Componente di una bella famiglia, ben sette fratelli, quando è venuta in Piemonte dal Veneto si è subito dovuta occupare della conduzione della casa. Persona con una fede viva ha avuto un'esistenza di lavoro e sacrifici. Amante della natura si è dedicata alle attività della campagna, alternandole alla crescita della figlia e poi della nipotina.

Durante la festa per il secolo di vita c'è stato tempo di ripercorrere i ricordi di gioventù quando Libera percorreva in bicicletta le strade da un paese all'altro per recarsi al mercato a vendere ortaggi e, in particolare, gli asparagi. Dalla comunità provinciale e dai cittadini astigiani sono arrivati felicitazioni e auguri di serenità.