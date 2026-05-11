Alfieri Weekend Experience: due giorni tra street food, musica e shopping nel cuore di Asti

Un fine settimana tra sapori del territorio, musica dal vivo e bancarelle animerà il centro cittadino con “Alfieri Weekend Experience”, evento in programma sabato 16 e domenica 17 maggio tra Corso Alfieri e Piazza Santa Maria Nuova con il patrocinio del Comune di Asti.

La manifestazione porterà nel cuore della città due giornate all’insegna dell’intrattenimento e dell’enogastronomia, coinvolgendo attività locali, stand gastronomici e appuntamenti musicali.

Il programma prenderà il via sabato 16 maggio dalle 18.30 con la “Cena Cantata”, accompagnata da musica e dj set a cura di Kick Off Events. La serata unirà cucina e intrattenimento con le proposte dei ristoratori e degli stand partner, invece domenica 17 maggio spazio invece al “Mercatino da Forte dei Marmi”, che porterà lungo Corso Alfieri bancarelle dedicate ad artigianato, moda e prodotti tipici ispirati alla tradizione della Versilia. L’appuntamento è dalle 10 alle 19.30.

Per tutta la giornata di domenica resteranno attivi anche gli spazi gastronomici di Piazza Santa Maria Nuova, con servizio continuato dalla mattina fino alla sera.

Tra le specialità proposte ci saranno il kebab alla piemontese e la sfogliatina all’albicocca del Comitato Palio San Secondo, la friciula e lo zabaione al Moscato di Cattedrale, gli agnolotti fritti e i ravioli fritti alla Nutella di San Paolo, gli agnolotti al ragù e le frittelle di mele di San Marzanotto e le bruschette con taglieri misti di Santa Maria Nuova.

A completare l’offerta gastronomica anche L’Intingolo Astesano con arrosticini, fritti misti e panini con salamella al carbone, oltre ai cocktail e alle bevande proposte dal Bar Kristal.