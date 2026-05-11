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Commemorazione

All'Adunata degli Alpini la sindaca di Fontanile porta in sfilata l'ultimo cappello del Generale Graziano

Il militare, scomparso nel 2024, era cittadino onorario del paese astigiano. A giugno il cappello sarà consegnato al municipio in una cerimonia ufficiale

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

11 Maggio 2026 11:54:29

Sandra Balbo sfilata alpini

La sindaca di Fontanile Sandra Balbo porta in sfilata l'ultimo cappello del Generale Claudio Graziano

Sono state numerose le penne nere astigiane che domenica hanno partecipato alla 97° Adunata degli Alpini a Genova. Oltre 90 mila di loro hanno sfilato tra gli applausi dei presenti, giunti nel capoluogo ligure non solo dall'Italia, ma anche da numerosi Paesi europei. Una tradizione, l'Adunata degli Alpini, che anche Asti ha potuto vivere proprio dieci anni fa, nel 2016.

[il reel pubblicato sui social dalla sindaca Silvia Salis]

Alla sfilata ufficiale di Genova ha preso parte anche la sindaca di Fontanile, Sandra Balbo, che ha avuto l'onore di portare il cuscino con l'ultimo cappello del Generale Claudio Graziano, figura ai vertici dell'Esercito Italiano e presidente di Fincantieri. Il generale Graziano, scomparso a giugno 2024, ha ricoperto numerosi incarichi nell'esercito tra cui quello di vicecomandante della compagnia Controcarri della Brigata alpina “Taurinense”. La stessa della quale la sindaca Balbo è madrina poiché il Generale è stato cittadino onorario del Comune di Fontanile.

Per questo Sandra Balbo, figlia di un alpino e a sua volta "aggregata agli alpini", ha avuto il compito di sfilare con le penne nere per ricordare il Generale Graziano davanti ai presenti, tra cui la prima cittadina di Genova, Silvia Salis. «È stata una bella emozione portare in sfilata, a Genova, l'ultimo cappello del Generale Graziano - commenta Balbo - Ma possiamo considerarlo un anticipo di quello che faremo il 28 giugno, a Fontanile, quando il Gruppo Compagnia Controcarri Taurinese consegnerà ufficialmente al Comune il cappello del generale Graziano affinché sia conservato nel nostro municipio». Per l'occasione ci sarà una cerimonia commemorativa alla quale parteciperanno varie autorità e dove sarà invitata anche la sindaca Salis.

Graziano, nato a Torino nel 1953, aveva profondi legami anche con Villanova dove vivono ancora i parenti e dove tornava spesso quando gli impegni di lavoro glielo consentivano.

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