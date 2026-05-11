A Viarigi si condivide arte, cultura e giardinaggio nella rassegna "Rosso di rose"

La manifestazione "Rosso di rose" animerà il comune di Viarigi durante tutto il mese di maggio, proponendo un percorso interdisciplinare volto a sviluppare una maggiore consapevolezza ambientale attraverso l'arte, la cultura locale e il giardinaggio. Il programma, ideato e coordinato dalla progettista del verde Elena Maggiora in stretta collaborazione con la Biblioteca Civica e l'amministrazione comunale, comprende un ricco calendario di conferenze, passeggiate guidate, laboratori pratici e mostre d’arte che celebrano l'identità del paesaggio monferrino.

Il ciclo di appuntamenti ha preso il via lo scorso 7 maggio con la presentazione del libro ‘La letteratura del Novecento di Langa, Monferrato e Roero’ curato da Roberto Cerrato e Luigi Cabutto. Durante l'appuntamento si è discusso dell’evoluzione sociale ed economica delle colline locali e delle loro prospettive legate al turismo e all'enogastronomia.

Le serate del giovedì proseguiranno nella Biblioteca civica, alle 21.15, con approfondimenti tematici: il 14 maggio Giancarlo Durando discuterà di 'Coltivazione dell’olivo in Monferrato e prospettive future', resoconto della sua esperienza decennale come iniziatore di questa coltura in Piemonte; il 21 maggio Ludovico Del Vecchio presenterà il libro 'Cronache da un pianeta confuso' di cui è autore insieme al professor Francesco Ferrini. Parlerà anche del suo thriller botanico ‘Il mistero dei fiori viola’. Il ciclo di conferenze si chiuderà il 28 maggio con un talk interattivo sulla gestione ottimale del giardino, per ottenere migliori risultati con minor sforzo, insieme a Elena Maggiora, Corrado Sacco e Lorenzo Lampertico.

Un momento centrale della rassegna è previsto per sabato 16 maggio, in concomitanza con Golosaria, quando si terrà una passeggiata guidata tra le rose e i fiori del Giardino Diffuso con tappe dedicate alla degustazione di Ruché e specialità gastronomiche locali. L'iniziativa 'Nel nome della rosa 2026', guidata da Elena Maggiora, inizierà alle 15.30 da piazza San Silverio.

Nel pomeriggio verranno inaugurate le mostre di Piergiorgio Panelli e Paola Grassi (Chiesa di San Silverio alle ore 15), che resteranno visitabili fino al 2 giugno, seguite da un laboratorio pratico sulla costruzione di bordure con materiali naturali e da un'apericena a tema. Inoltre, domenica 17 maggio, la Torre dei Segnali resterà eccezionalmente aperta al pubblico in occasione della Giornata di Castelli Aperti.

La manifestazione si concluderà il 2 giugno al Parco della Torre dei Segnali con la presentazione, alle ore 15, del nuovo libro di Mauro Balboni 'L’orsa che mangiava le ciliegie' che include un capitolo dedicato proprio al progetto di Viarigi. Sarà presenta la giornalista Mimma Pallavicini, storica firma della rivista Gardenia. Il pomeriggio finale sarà arricchito da numerosi laboratori per bambini, che potranno cimentarsi nella costruzione di casette per uccellini, scoprire il mondo delle api e preparare "bombe di semi", consolidando lo spirito educativo e partecipativo dell'intero evento.