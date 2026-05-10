Il Borgo Don Bosco trionfa e si aggiudica il Paliotto

Tamburi, bandiere e applausi hanno infiammato piazza Alfieri questa sera, sabato 9 maggio, per il grande ritorno del Palio degli Sbandieratori, il tradizionale “Paliotto”, momento atteso da tutti gli astigiani e gli appassionati.

La serata si è aperta con la tradizionale consegna dell’Ordine di San Secondo, la maggior riconoscimento cittadino dedicato a persone e realtà distintesi per il loro impegno verso la comunità astigiana. Per il 2026 il riconoscimento è stato assegnato alle associazioni “Gli Amici di Luca” e “L’Altra Asti”, insieme a Silvana Bertolotti, Giuseppe “Beppe” Giannini, l’avvocato Giuseppe Leuzzi e Mario Vespa.

I sedici gruppi partecipanti si sono sfidati in una competizione ricca di emozioni, portando sul campo di gara mesi di allenamenti, tecnica e coreografie studiate nei minimi dettagli.

Ad aprire è stato San Marzanotto, seguito da San Damiano, S. Martino San Rocco, Viatosto, San Secondo, Baldichieri, Santa Maria Nuova, San Pietro, Nizza, Santa Caterina, Castell'Alfero, Torretta, Cattedrale, San Lazzaro, Don Bosco e Tanaro.

A conquistare la vittoria nella categoria sbandieratori è stato il Borgo Don Bosco con 25,08 punti, grazie a un’esibizione elegante, precisa e di grande impatto scenico. Al Borgo è andato anche il Premio Panathlon, assegnato per la coreografia, la spettacolarità e il coinvolgimento suscitato dalla prova degli sbandieratori.

Nella categoria musici, invece, il successo è andato al Borgo San Lazzaro con 26,95 punti, autore di una prestazione intensa e impeccabile che ha dimostrato ancora una volta la qualità tecnica del gruppo, tra i più titolati della manifestazione.