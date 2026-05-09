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Elezioni amministrative

Moncucco Torinese, Daniele Bargetto e Luigi Furgiuele, sfida a due alle elezioni amministrative

Candidati il sindaco uscente Bargetto, con la lista che porta il suo nome, e Luigi Furgiuele che guida la lista "Moncucco nel cuore"

Carmela Pagnotta

09 Maggio 2026 15:36:04

Daniele Bargetto e Luigi Furgiuele Moncucco

Daniele Bargetto, sindaco uscente, e Luigi Furgiuele candidato per la lista "Moncucco nel cuore"

Due i candidati alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Moncucco Torinese. Si sfidano per guidare il paese del Nord Astigiano il sindaco uscente Daniele Bargetto, con la lista civica che porta il suo nome, e Luigi Furgiuele con la lista “Moncucco nel Cuore”.

Bargetto, geometra, 47 anni, si presenta con un programma in continuità con l’azione amministrativa portata avanti fin qui: «Per un paese ancora più bello, ordinato, pulito e accogliente – dice Bargetto – per valorizzare il patrimonio culturale del paese e migliorare la qualità della vita della comunità moncucchese».

Furgiuele, impiegato nella grande distribuzione, 54 anni, è stato eletto consigliere comunale a Chieri nella Lega e in seguito nella lista “Chieri nel cuore-Dc”. «Una scelta molto ponderata – dice Furgiuele - perché è la mia prima candidatura a Sindaco ma ho accolto la richiesta di alcuni residenti con grande piacere perché voglio mettere al servizio di Moncucco la mia esperienza e competenza di amministratore locale, dando un contributo fattivo in termini di buona amministrazione e di valori che ritengo fondamentali».

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