Astigiani per l’impegno solidale con tre iniziative per unire cultura, volontariato e vicinanza alle persone fragili del territorio

L’associazione Astigiani continua ad operare il proprio impegno sul fronte della solidarietà e questa volta lo fa con tre iniziative dedicate al mondo della sanità, agli anziani e al sostegno dei malati oncologici.

Il primo progetto ha preso forma all’ospedale Cardinal Massaia, dove i vertici dell’associazione hanno consegnato una dotazione della rivista “Astigiani” ai reparti di Oncologia e Nefrologia. Alla consegna erano presenti i primari Marcello Tucci e Stefano Maffei, insieme a Manuela Cazzullo, caposala di oncologia, e Roberta Favrin dell’ufficio stampa Asl AT. Per l’associazione sono intervenuti il presidente Piercarlo Grimaldi, la vicepresidente Edi Penna, il consigliere Costante Marengo e il direttore della rivista Sergio Miravalle.

L’iniziativa è stata accolta con favore dal personale sanitario, che ha sottolineato come la lettura possa rappresentare un momento di conforto e distrazione per i pazienti costretti a trascorrere molte ore in ospedale durante le terapie.

«Una buona lettura serve sempre – hanno spiegato Grimaldi e Miravalle –. L’accoglienza, la gentilezza e le relazioni umane diventano ancora più importanti in un ospedale. Con questa iniziativa vogliamo manifestare la nostra vicinanza alla sanità pubblica e offrire un piccolo contributo umano e culturale».

La presenza di Astigiani al Massaia non è nuova: l’associazione collabora già attraverso il progetto “Nati per leggere” della Biblioteca Astense e in passato ha sostenuto anche l’acquisto di apparecchiature mediche tramite la Fondazione astigiana per la salute del territorio. Le copie della rivista verranno ora aggiornate a ogni uscita trimestrale.

Il secondo progetto coinvolge invece Auser e i “Pony della solidarietà”, giovani volontari che assistono gli anziani con visite domiciliari, accompagnamenti e momenti di compagnia. Lunedì 11 maggio l’iniziativa verrà presentata ufficialmente nella sede Auser di via Lamarmora.

Astigiani contribuirà con una donazione di 3 mila euro al sostegno organizzativo del progetto, ma la collaborazione andrà oltre l’aspetto economico: i Pony porteranno infatti agli anziani le storie pubblicate sulla rivista, trasformandosi in lettori e narratori di racconti legati al territorio.

«Conoscere il passato aiuta a vivere il presente e a intuire il futuro», spiegano i promotori dell’iniziativa, che punta anche a raccogliere testimonianze e ricordi degli anziani attraverso gli articoli e i temi affrontati nei 54 numeri della rivista.

Terzo appuntamento sarà infine la partecipazione di Astigiani alla Camminatamica 2026 organizzata da Astro Pulmino Amico per venerdì 22 maggio.

La partenza è prevista alle 19 da Piazza Roma per una passeggiata di circa 4 chilometri tra le vie storiche della città. Al ritorno i partecipanti troveranno un’agnolottata e la musica della Palmarosa Band.

L’iscrizione, dal costo di 10 euro, sarà interamente devoluta alle attività di trasporto dei malati oncologici svolte da Astro Pulmino Amico. Ogni partecipante riceverà inoltre la maglietta ufficiale dell’evento e una copia gratuita della collezione storica della rivista Astigiani.