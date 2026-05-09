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Il caso

Sicurezza in via Corridoni, al via la mobilitazione dei cittadini per fermare l’alta velocità delle auto

Al Circolo Nosenzo i moduli della raccolta firme per chiedere al Comune di ridisegnare le strisce pedonali, installare dissuasori ed effettuare più controlli con la polizia locale

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

09 Maggio 2026 11:42:45

Via Corridoni di repertorio

In via Corridoni l'alta velocità delle auto spaventa i cittadini e chi frequenta il Circolo Nosenzo [foto di repertorio]

Ad Asti è stata lanciata una raccolta firme per chiedere più sicurezza in via Filippo Corridoni, zona ex Maternità, una strada molto trafficata dove i mezzi sfrecciano oltre il limite di velocità rappresentando un serio pericolo per i pedoni. La petizione, indirizzata formalmente al sindaco, all’assessore alla mobilità e alla polizia locale, nasce dalla profonda preoccupazione emersa non solo dai residenti, ma anche dai fruitori del parco Biberach e dai tesserati del Circolo Nosenzo.

Proprio quest'ultimo funge da promotore della petizione: l’area interessata è considerata estremamente sensibile non solo per la presenza del circolo, abitualmente frequentato da numerose persone anziane, ma anche per la vicinanza del parco e di alcune attività commerciali. Uno dei punti critici evidenziati dai firmatari riguarda lo stato della segnaletica orizzontale, con strisce pedonali «ormai invisibili da anni». Tale incuria, unita alla velocità dei mezzi, rende gli attraversamenti estremamente pericolosi. Per questo motivo, i cittadini sollecitano l’amministrazione a intervenire con urgenza attraverso l'installazione di dissuasori di velocità, come dossi rallentatori o sistemi equivalenti, e il ripristino immediato della segnaletica orizzontale sbiadita.

Oltre alla manutenzione ordinaria, la petizione richiede un potenziamento tecnologico dei passaggi pedonali mediante l’uso di segnaletica luminosa ad alta visibilità. Allo stesso tempo, si invoca un presidio più costante da parte della polizia locale, con maggiori controlli elettronici per sanzionare chi non rispetta i limiti di velocità.

I moduli per firmare le petizione sono disponibili al bar del Circolo Nosenzo.

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