Weekend ad Asti e dintorni tra Palio, vino e tradizione

Sarà un fine settimana ricchissimo quello di oggi sabato 9 e domani domenica 10 maggio ad Asti e dintorni. Dall’attesissimo Paliotto agli eventi dedicati al vino, passando per concerti jazz, mostre, mercatini e feste: ecco gli appuntamenti in programma.

Tutti i dettagli nella sezione dedicata qui.

Paliotto 2026 – Il Palio degli Sbandieratori

Questa sera, sabato 9 maggio, appuntamento in Piazza Alfieri con il tradizionale e attesissimo Paliotto.

Alle ore 20 partirà da Piazza Roma il corteo storico di musici e sbandieratori, mentre alle 20.30 inizierà la gara tra i gruppi del Palio tra evoluzioni di bandiere, tamburi e spettacolo medievale.

Ingresso libero.

Luna Park di San Secondo

Ancora aperto per tutto il weekend il Luna Park in Piazza Campo del Palio, con giostre e attrazioni per famiglie e bambini.

Tour in auto tra le colline del Ruché

Ritrovo a Refrancore, anello tra i borghi con premiazione alle ore 18 e apericena della Pro Loco.

Nizza è Barbera 2026 – Nizza Monferrato

Grande protagonista del weekend sarà anche il vino con “Nizza è Barbera”, la storica manifestazione dedicata al Nizza Docg e alla Barbera d’Asti.

Sabato 9 maggio dalle ore 17 apertura dell’evento in Piazza Garibaldi, dalle 18 alle 21 il Barbera Forum con oltre 70 produttori e in serata dj set con Dj Jad e Cristian Marchi.

Per la giornata di domenica 10 maggiodegustazioni, street food e appuntamenti musicali nel centro cittadino per tutta la giornata.

Maiale d’Autore – Villafranca d’Asti

Nel weekend continua la manifestazione gastronomica dedicata alla cucina piemontese e ai piatti della tradizione contadina, con stand gastronomici e serate conviviali. Tre giorni tra piatti di maiale e salumi, vini doc selezionati da Vininvilla, degustazioni e musica dal vivo.

AstiJazz 2026 – Teatro Alfieri

Questa sera, sabato 9 maggio, alle ore 21.30 il Teatro Alfieri ospiterà Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello con “Il cielo è pieno di stelle”, omaggio jazz a Pino Daniele. (La voce di Asti)

Mostra “MioAstigiano. Mio, tuo, nostro”

Continua ad Asti la mostra fotografica dedicata al territorio e alla comunità astigiana, visitabile fino al 28 giugno.

Palazzo Mazzetti - "L'arte del tessuto, il tessuto nell'arte"

Il progetto espositivo è curato da Samantha Panza e Francesco Antonio Lepore, che in questa occasione ha vestito il doppio e orgoglioso ruolo di presidente della Fondazione Asti musei e di docente dell'istituto Castigliano, celebrando così anche il traguardo dei primi vent'anni di attività dell'indirizzo moda dell'Istituto.

Orari di Palazzo Mazzetti : tutti i giorni 10.00 - 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00) - Ingresso con Smarticket

Mostra “Palius Astensis cursus fuit”

Continua anche l’esposizione dedicata ai 750 anni del Palio di Asti con documenti storici, costumi e cimeli legati alla corsa più antica d’Italia.