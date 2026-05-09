Asti Rescue Game: simulazioni di soccorso per tutta la città

Tutto pronto per la quinta edizione dell’Asti Rescue Game organizzato dalla Croce Verde di Asti e che è strutturata in una gara interregionale tra equipaggi di ambulanza per fornire, attraverso una sana competizione, una crescita tecnica, personale e di squadra grazie anche al confronto tra metodi operativi diversi.

Formazione, confronto, simulazioni operative e tanto spirito di squadra contraddistingueranno anche questa edizione che si terrà per tutta la giornata di oggi, sabato, dalle 9 alle 16,30.

Sono 11 le squadre partecipanti che si sono iscritte all’Asti Rescue Game e provengono da Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Gli organizzatori hanno messo a punto 8 prove di soccorso in vari luoghi della città (qualcuno pubblico, altri privati) per coprire il ventaglio di interventi più comuni ma anche i più complessi.

I soccorritori saranno impegnati in prove di soccorso in cui le “comparse” saranno preparate da simulatori specializzati in trucchi per rendere tutto più reale. Ogni "teatro" di gara viene segnalato con cartelli che avvisano che si tratta di una simulazione per non creare panico fra le persone che assistono all'intervento.

La giuria è composta da personale sanitario con esperienza in emergenza extraospedaliera che attribuirà i punteggi in base a criteri tecnici, comunicativi e organizzativi.

La maggior parte delle prove simulate sono comunque visibili dal pubblico e questo rappresenta non solo un momento in cui le persone possono toccare con mano il lavoro dei soccorritori ma, se interessati, possono già presentarsi e chiedere informazioni per diventare volontari a loro volta.