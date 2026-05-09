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StraAsti generosa ricompra le attrezzature rubate alla scuola media Jona

Raccolto l'appello dei ragazzi che ieri hanno ricevuto in regalo ciò che serve per continuare i loro corsi di teatro e danza all'Auditorium

Redazione web

Redazione web

09 Maggio 2026 10:05:01

StraAsti generosa ricompra le attrezzature rubate alla scuola media Jona

Presentazione ufficiale di una StraAsti particolarmente generosa quella che si è tenuta ieri nell'Auditorium della scuola media Jona.

La scuola nel mese di febbraio era stata vittima di un furto in cui si era vista sottrarre gran parte della propria attrezzatura audio e video che aveva creato disagi e  alla portato alla sospensione delle attività e degli spettacoli.

Con grande disappunto degli studenti che avevano rivolto un'accorata lettera ai ladri per spiegare quanto fosse importante per loro quell'attività e pregandoli di restituire tutto. Ma, visto che l'appello è stato inascoltato, ci ha pensato l'organizzazione della StraAsti in collaborazione con Banca d'Asti a restituire sorriso e sogni di palcoscenico ai ragazzini. Con l’amichevole supporto e consulenza tecnica dello Studio Verrua “Drone Service”.

Con uno sforzo congiunto hanno messo a disposizione una parte dei ricavi della StraAsti e un contributo dell’istituto finanziario per permettere il riacquisto delle attrezzature.

Sul palco Beppe Giannini, patron di Albatros,  ha sottolineato come si sia voluto restituire ai ragazzi della scuola Jona la possibilità di ritornare a sognare. E’ intervenuta anche la dirigente scolastica Alessandra Longo dichiarando di essere incredula per la velocità con cui è stato possibile riavere a disposizione tutto il materiale e confermando che, adesso, si potrà proseguire con il corretto svolgimento del calendario degli spettacoli.

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