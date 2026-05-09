Cento maghi per ricordare San Giovanni Bosco prestigiatore e giocoliere

Per il Colle Don Bosco è uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Quello in cui il suo grande piazzale si trasforma in palco all'aperto a disposizione di oltre cento artisti richiamati dal raduno internazionale di prestigiatori e giocolieri. "Una magia per la Vita", organizzato dalla Fondazione Mago Sales (al secolo don Silvio Mantelli) è giunta alla sua 26.ma edizione.

«Poco più di 200 anni fa – spiega don Silvio Mantelli – nei prati del Colle, i bambini assistevano, divertiti e affascinati, agli spettacoli di un loro coetaneo diventato poi famoso in tutto il mondo con il nome di don Bosco. Dalle esibizioni di quel piccolo mago nacque un’enorme impresa in favore dei giovani più poveri ed abbandonati». Sul suo esempio da più di 40 anni don Silvio, salesiano per vocazione e mago per passione, attira a sé i più piccoli (e non solo loro) stupendoli con l’arte ed il candore della magia.

Maestro ed amico di affermati artisti come Arturo Brachetti e Walter Rolfo e tanti altri, tramite la Fondazione che porta il suo nome si propone di aiutare tanti i bambini del mondo a vivere meglio il magico dono della vita.

Con l’aiuto dei suoi collaboratori il religioso salesiano ha realizzato e sostenuto centinaia di progetti umanitari a vantaggio dei più piccoli: adozioni a distanza, sostegno a scuole ed ospedali, microprogetti di sviluppo delle comunità locali nel Terzo Mondo.

«Una Magia per la Vita – spiega – vuole essere una festa per tutte le famiglie; le nostre e quelle dei bambini del mondo. Sono questi piccoli l’autentico patrimonio dell’umanità. Ognuno di loro ha diritto al sorriso, a sognare il proprio futuro ed a costruirlo attraverso la scuola e l’educazione».

Recentemente ha inaugurato con i big della magia italiana un museo della magia a Cherasco, il più grande e originale in Europa.

Il programma di domenica prevede l'inizio delle esibizioni alle 10 che si interromperanno alle 12,30 per la messa presieduta da don Silvio (mago Sales) con la partecipazione dei numerosi artisti, «rigorosamente in abito di scena». Animazione liturgica affidata al Coro di Lu Monferrato e di Loris Gallo. Intervento magico del clown Carillon.

Alle 15,30 Gran Galà della magia con sottoscrizione a premi ad estrazione finale.

«Come tutti gli anni la nostra gioia si colora di solidarietà: aiutiamo i bambini delle guerre e nelle troppe guerre del mondo» conclude il Mago Sales.

(Foto tratta dal sito del Colle Don Bosco)