A Tigliole torna la “Notte dei Gufi”: rimandata per maltempo la serata

Una serata immersi nella natura e nel silenzio della notte per scoprire il mondo affascinante dei rapaci notturni. Causa maltempo l'evento è stato rinviato a venerdì 22 maggio, l'iniziativa la “Notte dei Gufi” è organizzata dal Centro Recupero Animali Selvatici della LIPU di Asti nella sede di Tigliole, in via Stazione 48.

L’appuntamento è fissato alle ore 21 e prevede un programma pensato per avvicinare il pubblico alla conoscenza degli animali selvatici e al lavoro svolto quotidianamente dal centro. La serata inizierà con una proiezione introduttiva dedicata ai rapaci notturni, per poi proseguire con una breve camminata lungo i sentieri dell’area naturalistica.

A chiudere l’evento sarà uno dei momenti più attesi: la liberazione di alcuni esemplari curati e riabilitati dal CRFS, pronti a tornare nel loro habitat naturale dopo il percorso di recupero.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di presentarsi con scarpe comode adatte a terreni sconnessi e con una torcia per agevolare la visione durante la passeggiata notturna.

La partecipazione è a offerta libera, ma la prenotazione è obbligatoria tramite messaggio WhatsApp al numero 3792453394. I posti disponibili sono limitati e le iscrizioni verranno chiuse una volta raggiunto il numero massimo previsto.

Il Centro Recupero Animali Selvatici della LIPU di Asti è stato istituito dalla Provincia nel 1993 ed è oggi gestito dalla sezione astigiana della LIPU. Da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento per il recupero, la cura e la tutela della fauna selvatica del territorio.