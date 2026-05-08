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A Tigliole torna la “Notte dei Gufi”: passeggiata serale e liberazione dei rapaci curati dalla LIPU

Venerdì 15 maggio al Centro Recupero Animali Selvatici una serata dedicata al mondo dei rapaci notturni tra natura, divulgazione e osservazione

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

08 Maggio 2026 16:03:21

A Tigliole torna la “Notte dei Gufi”: passeggiata serale e liberazione dei rapaci curati dalla LIPU

Una serata immersi nella natura e nel silenzio della notte per scoprire il mondo affascinante dei rapaci notturni. Venerdì 15 maggio torna infatti la “Notte dei Gufi”, iniziativa organizzata dal Centro Recupero Animali Selvatici della LIPU di Asti nella sede di Tigliole, in via Stazione 48.

L’appuntamento è fissato alle ore 21 e prevede un programma pensato per avvicinare il pubblico alla conoscenza degli animali selvatici e al lavoro svolto quotidianamente dal centro. La serata inizierà con una proiezione introduttiva dedicata ai rapaci notturni, per poi proseguire con una breve camminata lungo i sentieri dell’area naturalistica.

A chiudere l’evento sarà uno dei momenti più attesi: la liberazione di alcuni esemplari curati e riabilitati dal CRFS, pronti a tornare nel loro habitat naturale dopo il percorso di recupero.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di presentarsi con scarpe comode adatte a terreni sconnessi e con una torcia per agevolare la visione durante la passeggiata notturna.

La partecipazione è a offerta libera, ma la prenotazione è obbligatoria tramite messaggio WhatsApp al numero 3792453394. I posti disponibili sono limitati e le iscrizioni verranno chiuse una volta raggiunto il numero massimo previsto.

Il Centro Recupero Animali Selvatici della LIPU di Asti è stato istituito dalla Provincia nel 1993 ed è oggi gestito dalla sezione astigiana della LIPU. Da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento per il recupero, la cura e la tutela della fauna selvatica del territorio.

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