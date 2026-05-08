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Politica

Rinviato l'incontro di Futuro Nazionale previsto domani ad Asti

Sabato 9 maggio gli esponenti del partito avevano in programma il confronto "Scuola, Famiglia e Futuro: giù le mani dai nostri figli" nel quale era atteso anche un collegamento con Vannacci

Redazione web

Redazione web

08 Maggio 2026 15:51:43

Roberto Vannacci

Il fondatore di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci © European Union, 1998 – 2026

Il comitato costituente Asti 10 di Futuro Nazionale fa sapere che l’evento "Scuola, Famiglia e Futuro: giù le mani dai nostri figli", previsto per il 9 maggio all’Hotel Rainero di Asti è stato rinviato a data da destinarsi a causa di un improvviso problema familiare che ha coinvolto uno dei relatori.

Il referente provinciale di Asti, Michele Iannotta, assieme Nicolò Garnarolo si è già attivato per riprogrammare l’iniziativa nelle prossime settimane, con la partecipazione dell’onorevole Emanuele Pozzolo, referente regionale del Piemonte. «Nel corso del nuovo appuntamento è confermato il collegamento audio-video con il Generale Roberto Vannacci, - spiega Iannotta - in attesa di poterlo ospitare personalmente ad Asti in una futura iniziativa pubblica del Comitato».

Il Comitato Asti 10 di Futuro Nazionale fa inoltre sapere che sono attualmente in corso contatti e confronti tra i referenti territoriali per la definizione delle nomine dei delegati che, nelle giornate del 13 e 14 giugno, prenderanno parte a Roma all’assemblea costituente del partito durante la quale verranno eletti i membri del congresso di Futuro Nazionale.

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