Rinviato l'incontro di Futuro Nazionale previsto domani ad Asti

Il comitato costituente Asti 10 di Futuro Nazionale fa sapere che l’evento "Scuola, Famiglia e Futuro: giù le mani dai nostri figli", previsto per il 9 maggio all’Hotel Rainero di Asti è stato rinviato a data da destinarsi a causa di un improvviso problema familiare che ha coinvolto uno dei relatori.

Il referente provinciale di Asti, Michele Iannotta, assieme Nicolò Garnarolo si è già attivato per riprogrammare l’iniziativa nelle prossime settimane, con la partecipazione dell’onorevole Emanuele Pozzolo, referente regionale del Piemonte. «Nel corso del nuovo appuntamento è confermato il collegamento audio-video con il Generale Roberto Vannacci, - spiega Iannotta - in attesa di poterlo ospitare personalmente ad Asti in una futura iniziativa pubblica del Comitato».

Il Comitato Asti 10 di Futuro Nazionale fa inoltre sapere che sono attualmente in corso contatti e confronti tra i referenti territoriali per la definizione delle nomine dei delegati che, nelle giornate del 13 e 14 giugno, prenderanno parte a Roma all’assemblea costituente del partito durante la quale verranno eletti i membri del congresso di Futuro Nazionale.