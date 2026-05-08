Asti celebra i 60 anni del gemellaggio con Valence

Asti si prepara a celebrare i 60 anni del Patto di Gemellaggio con Valence, un legame nato ufficialmente nel 1966 e cresciuto nel tempo attraverso scambi culturali, istituzionali e scolastici tra le due comunità.

Per la città si tratta di un anniversario importante, che consolida il valore di un rapporto costruito negli anni nel segno della collaborazione e del dialogo europeo. Valence, situata nella regione francese della Drôme, rappresenta da tempo una delle realtà più vicine ad Asti per sensibilità culturale, attenzione al territorio e valorizzazione delle tradizioni locali.

Le celebrazioni si svilupperanno su più giornate, ma il cuore del programma sarà sabato 16 maggio, con una serie di appuntamenti aperti anche alla cittadinanza.

La giornata inizierà alle 10 nella Sala Basso del Teatro Alfieri con la cerimonia ufficiale di rinnovo del Patto di Gemellaggio tra le due città. A seguire è prevista la visita alla mostra “L’arte del tessuto, il tessuto nell’arte” a Palazzo Mazzetti, accompagnata da un aperitivo nella sede del Consorzio dell’Asti DOCG.

Nel pomeriggio, dalle 16, le celebrazioni si sposteranno in Piazza San Secondo con il concerto della Banda Musicale Città di Asti “G. Cotti”, insieme al Conservatoire de Valence Romans Agglomération. In caso di maltempo l’evento verrà trasferito allo Spazio Kor.

Ad arricchire il pomeriggio saranno anche i rappresentanti dei Borghi, Rioni e Comuni del Palio di Asti, che porteranno in piazza colori, insegne e simboli della tradizione paliesca, creando un momento dal forte valore identitario.

La giornata si concluderà alle 20 con la Cena di Gala aperta al pubblico presso la Scuola Alberghiera A.F.P. delle Colline Astigiane. Durante la serata verrà presentato ufficialmente anche il nuovo logo “Asti in Amicizia”, realizzato da Pasquale Riso. Le prenotazioni, fino a esaurimento posti, possono essere effettuate scrivendo a manifestazioni@comune.asti.it. Il costo della cena è di 35 euro a persona.

Le giornate di venerdì 15 e domenica 17 maggio saranno invece dedicate principalmente agli incontri istituzionali e ai momenti conviviali riservati alle delegazioni, a conferma di un rapporto che da sessant’anni continua a rappresentare un ponte culturale e umano tra le due comunità.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Associazione Asti in Amicizia, che collabora durante tutto l’anno con il Comune per mantenere vivo il gemellaggio e che ha contribuito all’organizzazione delle iniziative per questo importante anniversario.