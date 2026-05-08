Rinascita a Bertoglia, domenica l’inaugurazione della chiesa di Santa Lucia

Domenica 10 maggio, alle 15.30, la frazione Bertoglia di Viarigi celebrerà un momento molto importante sia dal punto di vista religioso sia comunitario. Si svolgerà, infatti, la Santa Messa solenne per l’inaugurazione della chiesa di Santa Lucia a conclusione di un complesso percorso di restauro e valorizzazione che restituisce l’edificio sacro alla sua piena fruizione. Dopo la funzione liturgica, il programma prevede una visita guidata al complesso e un momento conviviale, sottolineando la volontà di riaprire questo spazio anche alla dimensione sociale e aggregativa del territorio.

La chiesetta di Santa Lucia rappresenta una testimonianza preziosa del patrimonio rurale del Monferrato astigiano. Sebbene le sue origini esatte siano incerte, la presenza di opere d’arte del XVII secolo suggerisce una frequentazione già consolidata in età moderna, probabilmente sorta per servire le comunità contadine delle borgate sparse. Nel tempo, l’edificio ha affrontato gravi fasi di degrado dovute all’umidità e alla fragilità strutturale, rendendo indispensabili gli interventi recenti.

Il restauro tra arte e innovazione

Un punto cardine del recupero è stato il restauro di tre tele del Seicento, completato nel 2022. Le opere, che raffigurano soggetti mariani e santi, sono state liberate da ridipinture e deterioramenti, riportando alla luce i colori originari. Parallelamente, l’intero edificio è stato oggetto di un intervento conservativo volto alla messa in sicurezza e alla preservazione delle caratteristiche storiche. Tale operazione è stata resa possibile grazie a un impegno economico significativo, sostenuto dai fondi Cei 8x1000 e dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), oltre al contributo di fondazioni e realtà locali.

L’obiettivo del progetto non è stato solo il recupero architettonico, ma anche la valorizzazione sociale del sito. La chiesa, che ha già ospitato eventi e celebrazioni negli ultimi mesi con una partecipazione sentita, torna così a essere un punto di riferimento per l'identità collettiva. L'inaugurazione di domenica rappresenta dunque il momento simbolico della restituzione definitiva di questo bene storico e spirituale alla sua gente.