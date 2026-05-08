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Al Luna Park di Asti sorrisi e giostre per i ragazzi con disabilità

Omaggi per dieci istituti, una giornata di divertimento e buon umore

Monica Jarre

08 Maggio 2026 10:38:24

Al Luna Park di Asti sorrisi e giostre per i ragazzi con disabilità

Lo scorso 7 maggio, al Luna Park di Asti in Piazza Campo del Palio, si è svolta la tradizionale giornata di inclusione con giostre gratuite per circa centosettanta ragazzi con disabilità.

Un’iniziativa importante che dimostra l’attenzione e la generosità dei gestori del Luna Park.

«Di anno in anno aumentano gli istituti che partecipano a questa giornata – ha commentato la consigliera Elisabetta Lombardi, presente in piazza insieme al sindaco Maurizio Rasero e all’assessore Eleonora Zollo – quest’anno sono stati dieci di Asti e provincia».

Un momento di gioia, dunque, allietato dalla bella giornata di sole e che si è concluso con un ricco buffet per tutti e un regalo goloso da parte dei giostrai che hanno donato un sacchetto di cioccolatini ad ogni struttura presente.

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