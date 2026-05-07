Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 7 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
07 Maggio 2026 22:12:52
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 7 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6” né il “5+1”, sono stati invece realizzati 2 punti “5” da 97.033,26 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 161.400.000 €.
Bari: 15 – 30 – 86 – 71 – 38
Cagliari: 84 – 4 – 34 – 42 – 82
Firenze: 58 – 60 – 72 – 41 – 82
Genova: 67 – 30 – 84 – 31 – 33
Milano: 1 – 24 – 46 – 12 – 52
Napoli: 73 – 7 – 63 – 64 – 72
Palermo: 81 – 18 – 50 – 75 – 3
Roma: 44 – 48 – 47 – 49 – 30
Torino: 70 – 14 – 78 – 90 – 33
Venezia: 11 – 62 – 68 – 54 – 85
Nazionale: 46 – 5 – 17 – 29 – 81
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Combinazione vincente: 1 – 34 – 48 – 66 – 69 – 73
Numero Jolly: 75
Numero SuperStar: 58
Jackpot per la prossima estrazione: 161.400.000 €
Vincite e quote SuperEnalotto
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 2 da € 97.033,26
Punti 4: 450 da € 439,44
Punti 3: 20.662 da € 28,80
Punti 2: 337.347 da € 5,47
Quote SuperStar
5 Stella: nessuno
4 Stella: 1 da € 43.944,00
3 Stella: 88 da € 2.880,00
2 Stella: 1.428 da € 100,00
1 Stella: 10.300 da € 10,00
0 Stella: 23.587 da € 5,00
Numeri vincenti:
1 – 4 – 7 – 11 – 14 – 15 – 18 – 24 – 30 – 44 –
48 – 58 – 60 – 62 – 67 – 70 – 73 – 81 – 84 – 86
Numero Oro: 15
Doppio Oro: 15 – 30
Numeri Extra
12 – 31 – 34 – 41 – 42 – 46 – 47 – 50 – 63 – 64 –
68 – 71 – 72 – 75 – 78
4 – Maiale
30 – Cacio
7 – Vaso
6 – Luna
2 – Mela
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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