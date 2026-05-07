Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 7 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 7 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6” né il “5+1”, sono stati invece realizzati 2 punti “5” da 97.033,26 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 161.400.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 7 maggio 2026

Bari: 15 – 30 – 86 – 71 – 38

Cagliari: 84 – 4 – 34 – 42 – 82

Firenze: 58 – 60 – 72 – 41 – 82

Genova: 67 – 30 – 84 – 31 – 33

Milano: 1 – 24 – 46 – 12 – 52

Napoli: 73 – 7 – 63 – 64 – 72

Palermo: 81 – 18 – 50 – 75 – 3

Roma: 44 – 48 – 47 – 49 – 30

Torino: 70 – 14 – 78 – 90 – 33

Venezia: 11 – 62 – 68 – 54 – 85

Nazionale: 46 – 5 – 17 – 29 – 81

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 7 maggio 2026

Combinazione vincente: 1 – 34 – 48 – 66 – 69 – 73

Numero Jolly: 75

Numero SuperStar: 58



Jackpot per la prossima estrazione: 161.400.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 2 da € 97.033,26

Punti 4: 450 da € 439,44

Punti 3: 20.662 da € 28,80

Punti 2: 337.347 da € 5,47

Quote SuperStar

5 Stella: nessuno

4 Stella: 1 da € 43.944,00

3 Stella: 88 da € 2.880,00

2 Stella: 1.428 da € 100,00

1 Stella: 10.300 da € 10,00

0 Stella: 23.587 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 7 maggio 2026

Numeri vincenti:

1 – 4 – 7 – 11 – 14 – 15 – 18 – 24 – 30 – 44 –

48 – 58 – 60 – 62 – 67 – 70 – 73 – 81 – 84 – 86

Numero Oro: 15

Doppio Oro: 15 – 30

Numeri Extra

12 – 31 – 34 – 41 – 42 – 46 – 47 – 50 – 63 – 64 –

68 – 71 – 72 – 75 – 78

Simbolotto – Estrazione di giovedì 7 maggio 2026

4 – Maiale

30 – Cacio

7 – Vaso

6 – Luna

2 – Mela

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.