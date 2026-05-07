Dopo 45 anni si ritrovano gli ex commilitoni del Guastalla: «La naja ci ha lasciato amicizie vere»

Per molti era un luogo che metteva soggezione, oggi invece è diventato il simbolo di un legame rimasto intatto nel tempo. Nel weekend del 1° Maggio la ex Caserma Colli di corso Alfieri, a Asti, ha fatto da punto di ritrovo agli ex commilitoni del IV Battaglione Fanteria Guastalla degli scaglioni dal 1° maggio del 1980 al 1° del 1981, arrivati ad Asti da diverse parti d’Italia per ritrovarsi a quarantacinque anni di distanza.

Un incontro nato dal desiderio di rivedersi dopo la precedente rimpatriata del 2010 e alimentato, negli anni, dal gruppo social creato proprio per mantenere vivi i contatti tra ex compagni di “naja”.

Il ritrovo si è svolto nel piazzale dell’ex caserma, oggi intitolato a Fabrizio De André. Un momento carico di emozione, soprattutto per chi da tempo non tornava ad Asti e ha ritrovato un luogo profondamente cambiato. Tra nostalgia e ricordi, non è mancato anche un pensiero al degrado degli spazi dell’ex Plotone Comando, oggi in stato di abbandono, con la speranza che possano un giorno essere recuperati.

Impossibile rinunciare alle classiche foto davanti al portone d’ingresso, tra sorrisi, battute e lo stupore di alcuni passanti incuriositi da quella piccola invasione di ex soldati tornati ragazzi per un giorno.

Il fine settimana è poi proseguito tra cene e pranzi negli agriturismi della periferia astigiana, occasioni conviviali per condividere aneddoti, episodi e ricordi di quell’anno trascorso insieme sotto le armi. Un’esperienza che, come raccontano gli stessi protagonisti, allora faceva paura ma che col tempo si è trasformata in qualcosa di prezioso.

«Si è tristi quando si arriva e lo si è anche quando ci si congeda – raccontano – perché si lasciano amici che spesso non si rivedono più». Ma non in questo caso: il gruppo ha già promesso di organizzare un nuovo incontro, coinvolgendo anche chi questa volta non è riuscito a partecipare.

Per chi volesse condividere fotografie, ricordi o cercare vecchi compagni di leva, resta attiva la pagina Facebook “Quelli che hanno fatto il militare al IV Battaglione Fanteria Guastalla”.