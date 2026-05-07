Il mulo Gigio da Vesime a Genova per far sorridere i bimbi ricoverati al Gaslini

E' stato il "generale" Gigio ad aprire la tre giorni genovese degli alpini astigiani che parteciperanno alla 97.ma Adunata degli Alpini in programma in questo fine settimana.

Gigio è un simpaticissimo mulo, l'animale più caro da sempre agli alpini e insieme ai suoi accompagnatori affezionati Digeo (John), Claudio (Matiein) e Marco del gruppo Ana di Vesime, è arrivato a Genova per sfilare in corteo così come ha già fatto in numerose adunate precedenti. Gigio, che normalmente è accompagnato da Amos, l'amico cagnone oggi assente per motivi di salute, ha strappato grandi sorrisi ai bambini e alle bambine ricoverati all'Ospedale infantile Gaslini dove ha regalato un po' di amicizia e di spensieratezza.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al Gruppo dei salmeristi di Vesime della Sezione ANA di Asti e al governatore del Distretto Rotary 2032, l’astigiano Luigi Gentile.

Intanto, a poche ore dall’avvio dell’Adunata (venerdì 8 alle ore 9 l’alzabandiera in piazza De Ferrari, poi il 9 con varie cerimonie e la sfilata il 10 maggio) sono già parecchi gli astigiani arrivati a Genova.

Il past president Fabrizio Pighin e Sandro Gavello, ex tesoriere sezionale, hanno visitato l’Amerigo Vespucci, ormeggiata a Genova proprio in occasione della festa delle Penne Nere. I “Camminatori verso l’adunata” con la guida di Silvano Satriano, sono partiti lunedì da Varzi ai piedi dell’Appenino per recarsi a Genova con gli Alpini di altre Sezioni. Insieme festeggeranno i vent’anni di camminate prima dell’adunata. Anche gli Alpini, amici e aggregati della Protezione Civile astigiana, guidati da Ferdinando Beltramo, hanno già preso possesso dei loro “alloggiamenti” al Porto Vecchio, così come i ragazzi e le ragazze del Campo Scuola Nazionale, di cui fa parte anche il vice direttore astigiano Sergio De Grandi. Sono arrivati e si sono accampati a Prà anche quelli del gruppo di San Marzanotto, mentre quelli dello “Sbocchi Nord” domani all’alba partiranno alla volta di Quarto.

«Anche quest’anno gli Alpini astigiani saranno in gran numero — ha dichiarato entusiasta Giorgio Gianuzzi, alla sua prima adunata da presidente della Sezione astigiana dopo 50 anni da alpino — Gli astigiani saranno a Genova con una decina di pullman da Asti, Nizza, Canelli, Costigliole, Moncalvo, San Damiano e Villafranca, senza contare chi utilizza camper e auto. C’è chi dorme in tenda, nei garage, nei B&B e solo i più fortunati, che hanno prenotato oltre dodici mesi fa, riusciranno a stare in albergo».

Ma l’Adunata è soprattutto il ritrovarsi insieme, l’amicizia, il rivedere vecchi commilitoni dei tempi in cui si avevano vent’anni. «Ho la fortuna o di avere un ottimo Consiglio di Presidenza che mi asseconda e mi aiuta in tutto — ha continuato il neo presidente — e per questo ho voluto condividere con loro l’adunata. Negli appuntamenti di venerdì e sabato non sarò io, pur essendo già presente a Genova, ma il vicario Francesco Marzo e i due vicepresidenti Sandro Lucchetta e Sergio Bottero a scortare il nostro glorioso e medagliato vessillo: una scelta voluta, perché certe emozioni non si tengono per sé, si condividono con i fratelli Alpini e si vivono insieme, fino in fondo. A me toccherà la parata di domenica. Ed è già tanta roba».

E domenica sarà anche una festa speciale: «È la festa della mamma – afferma il presidente - un pensiero a tutte le nostre mamme, a quelle che ci aspettano e a quelle che portiamo per sempre nel cuore. Perché, - chiosa Gianuzzi - in fondo, ogni Alpino in marcia porta con sé due cose: la penna sul cappello… e la voce di sua madre dentro al cuore».

Parole da presidente. Con uno sguardo in alto, sperando che non piova.