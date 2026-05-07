Undici nuovi saldatori per il Piemonte: MarmoinoX e Synergie investono nella formazione

Lunedì 27 aprile si è concluso il corso di formazione nato dalla collaborazione tra MarmoinoX e la filiale astigiana di Synergie Italia. «Undici nuovi saldatori qualificati sono ora pronti a rispondere a una delle esigenze più urgenti del tessuto produttivo piemontese: la cronica carenza di figure specializzate nelle lavorazioni meccaniche» fanno sapere da via Dellapiana.

Il percorso, della durata di due settimane, è stato realizzato all'interno dello stabilimento della MarmoinoX. La partecipazione per i corsisti è stata gratuita grazie ai fondi “Forma.temp”, per la formazione dei lavoratori in somministrazione.

«Un modello virtuoso che coniuga formazione professionale di qualità, accessibilità e risposta concreta al fabbisogno delle imprese – informano da MarmoinoX- Synergie Italia è una delle principali agenzie per il lavoro in Italia; è attiva dal 1999 e fa parte di un gruppo leader europeo nel settore delle risorse umane. Conta oltre 150 filiali, migliaia di lavoratori impiegati ogni settimana e offre servizi di selezione, somministrazione, formazione e consulenza alle aziende».

Il cuore del progetto è il Welding Lab, il laboratorio didattico interno di MarmoinoX: uno spazio formativo all'avanguardia, dotato di attrezzature professionali di ultima generazione, concepito per sviluppare le competenze dei propri collaboratori ma anche a disposizione del territorio.

MarmoinoX, nata a Canelli nel 1963 e oggi punto di riferimento nel settore della lavorazione dell'acciaio inox per il packaging e l'imbottigliamento, conferma la propria vocazione alla formazione e al sostegno della comunità locale, proseguendo una tradizione che da oltre un ventennio include borse di studio e investimenti continui nel capitale umano.

L'iniziativa non si ferma qui: a maggio prenderà il via una nuova edizione del corso, organizzata in collaborazione con Adecco filiale di Asti.

«Questo è il tipo di collaborazione in cui crediamo: un'azienda che apre le proprie porte, risorse dedicate alla formazione gratuita e, al centro di tutto, persone che acquisiscono una professionalità reale e immediatamente spendibile» ha commentato Raffaella Baldi di Synergie Italia.

«Quando abbiamo inaugurato il Welding Lab sapevamo che non volevamo fosse uno spazio solo per noi – ha concluso Paolo Marmo, Presidente CEO di Marmoinox - La carenza di saldatori qualificati non è un problema di una singola azienda: è una questione che riguarda tutto il sistema produttivo piemontese. Aprire le porte di questo laboratorio, in partnership con le agenzie per il lavoro, è stato il modo più diretto che avevamo per dare una risposta concreta. Oggi undici persone escono da qui con una competenza spendibile e, soprattutto, con un mestiere. Per noi questo vale quanto qualsiasi investimento tecnologico».