Canelli riscopre il piacere dell'aria aperta: domenica 17 maggio la Festa di Primavera

Domenica 17 maggio, tornerà la Festa di Primavera, l’appuntamento dedicato alla natura e al benessere promosso dal Comune di Canelli. «Il tema riflette una visione precisa – hanno spiegato da Palazzo Anfossi - quella di una città che vuole riconnettersi con il mondo naturale, valorizzare i ritmi lenti, riscoprire il piacere di stare all'aria aperta.

La sostenibilità, il rispetto per la natura e l'attenzione al benessere della comunità non sono parole d'ordine: sono la direzione concreta con cui questa Amministrazione lavora ogni giorno».

Il programma prevede in Piazza Cavour e Piazza Gancia un mercato tematico dedicato a benessere e naturalità, con prodotti di artigianato ed agricoli, cosmesi naturale, florovivaistici; in Piazza Zoppa, una fattoria con pony e asinelli, laboratori per la creazione di spaventapasseri e giochi in legno.

In Piazza Aosta si andrà alla scoperta delle piante e del ricamo, in via Giuliani, laboratori di disegno e mandala, letture per bambini. Alla Cantina Contratto Intrecci33 proporrà pratiche di benessere olistico. I ristoranti offriranno menu a tema; ci sarà lo street-food della Proloco Antico Borgo di Villanuova e del Comitato Palio.

Intrattenimento con la Banda musicale Città di Canelli, le Armonie Senza Confini, i balli dell’Universal Dance e la caccia al tesoro della Canelli Crew.