Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Evento

Canelli riscopre il piacere dell'aria aperta: domenica 17 maggio la Festa di Primavera

Appuntamento con il mercato di prodotti naturali, laboratori creativi e fattoria con pony, musica, street food e menu a tema

Massimiliano Pettino

Massimiliano Pettino

07 Maggio 2026 10:20:36

Canelli riscopre il piacere dell'aria aperta: domenica 17 maggio la Festa di Primavera

Domenica 17 maggio, tornerà la Festa di Primavera, l’appuntamento dedicato alla natura e al benessere promosso dal Comune di Canelli. «Il tema riflette una visione precisa – hanno spiegato da Palazzo Anfossi - quella di una città che vuole riconnettersi con il mondo naturale, valorizzare i ritmi lenti, riscoprire il piacere di stare all'aria aperta.

 La sostenibilità, il rispetto per la natura e l'attenzione al benessere della comunità non sono parole d'ordine: sono la direzione concreta con cui questa Amministrazione lavora ogni giorno».

Il programma prevede in Piazza Cavour e Piazza Gancia un mercato tematico dedicato a benessere e naturalità, con prodotti di artigianato ed agricoli, cosmesi naturale, florovivaistici; in Piazza Zoppa, una fattoria con pony e asinelli, laboratori per la creazione di spaventapasseri e giochi in legno.

In Piazza Aosta si andrà alla scoperta delle piante e del ricamo, in via Giuliani, laboratori di disegno e mandala, letture per bambini. Alla Cantina Contratto Intrecci33 proporrà pratiche di benessere olistico. I ristoranti offriranno menu a tema; ci sarà lo street-food della Proloco Antico Borgo di Villanuova e del Comitato Palio.

Intrattenimento con la Banda musicale Città di Canelli, le Armonie Senza Confini, i balli dell’Universal Dance e la caccia al tesoro della Canelli Crew.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133