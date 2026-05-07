Dal 14 al 17 maggio tornano i sapori internazionali del "Mercato Europeo"

Asti si prepara a riabbracciare l'atmosfera internazionale del Mercato Europeo "Europa in piazza" che farà il suo atteso ritorno in piazza Campo del Palio dal 14 al 17 maggio. La manifestazione nasce con l'intento di far rivivere i colori, i suoni e i profumi tipici di un mercato ricco di eccellenze, offrendo una vasta selezione di prodotti tipici del territorio e specialità enogastronomiche.

Saranno presenti più di 50 stand provenienti dall'Europa e da tutto il mondo, con un'attenzione particolare allo street food di qualità proposto da originali cucine "on the road".

I visitatori avranno l'opportunità di assaggiare diverse prelibatezze della tradizione italiana e internazionale, il tutto accompagnato da una selezione delle migliori birre artigianali. L'evento, organizzato da Anva e Confesercenti, prenderà il via giovedì 14 maggio dalle 18 fino a mezzanotte, mentre da venerdì 15 a domenica 17 maggio l'apertura sarà estesa dalle 10 del mattino fino alle 24.