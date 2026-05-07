Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Manifestazione

Dal 14 al 17 maggio tornano i sapori internazionali del "Mercato Europeo"

In piazza del Palio, ad Asti, Anva e Confesercenti allestiranno 50 stand per uno degli eventi più attesi dagli amanti dello street food

Redazione web

Redazione web

07 Maggio 2026 09:12:07

Una precedente edizione di Europa in piazza

Una precedente edizione di Europa in piazza

Asti si prepara a riabbracciare l'atmosfera internazionale del Mercato Europeo "Europa in piazza" che farà il suo atteso ritorno in piazza Campo del Palio dal 14 al 17 maggio. La manifestazione nasce con l'intento di far rivivere i colori, i suoni e i profumi tipici di un mercato ricco di eccellenze, offrendo una vasta selezione di prodotti tipici del territorio e specialità enogastronomiche.

Saranno presenti più di 50 stand provenienti dall'Europa e da tutto il mondo, con un'attenzione particolare allo street food di qualità proposto da originali cucine "on the road".

I visitatori avranno l'opportunità di assaggiare diverse prelibatezze della tradizione italiana e internazionale, il tutto accompagnato da una selezione delle migliori birre artigianali. L'evento, organizzato da Anva e Confesercenti, prenderà il via giovedì 14 maggio dalle 18 fino a mezzanotte, mentre da venerdì 15 a domenica 17 maggio l'apertura sarà estesa dalle 10 del mattino fino alle 24.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133