Nova 2026, anche ad Asti la democrazia riparte dal basso per scrivere il futuro dell'Italia

La politica esce dalle "stanze chiuse" per tornare tra la gente. Sabato 16 maggio, dalle ore 10 alle 16, il Circolo Nosenzo di via Corridoni, ad Asti, ospiterà un appuntamento di democrazia partecipativa. Si tratta di "Nova 2026 - Parola all'Italia", un evento che si svolgerà in contemporanea in cento città con un obiettivo: permettere ai cittadini di scrivere in prima persona il programma del futuro Governo Nazionale.

L'iniziativa, presentata dal Team Leader di Nova Massimo Cerruti (oggi consigliere comunale del Movimento 5 Stelle), nasce dalla convinzione che il modello politico tradizionale abbia fallito e che sia necessario ripartire dai bisogni reali delle persone. «Non saranno passerelle o slogan, ma un confronto vero», spiegano gli organizzatori. Il format scelto per la giornata di Asti rompe con gli schemi classici: non ci saranno palchi, gerarchie o bandiere, ma spazi di discussione dove ogni partecipante potrà dare la propria risposta a una domanda fondamentale: cosa deve fare il governo nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita dei cittadini?

L'appuntamento del 16 maggio non vuole essere una semplice assemblea, ma una fase operativa «in cui le decisioni non si subiscono, ma si costruiscono». Le riflessioni emerse durante il dibattito al Circolo Nosenzo saranno trasformate in proposte concrete per il futuro del Paese, dando modo a chiunque di contare nelle scelte politiche nazionali.

La partecipazione all'evento è gratuita, ma a numero chiuso per garantire un confronto efficace tra i presenti. Per partecipare è necessario iscriversi anticipatamente tramite il modulo online disponibile al link https://forms.gle/58GTQyR9Nv4zGuH26.

Per ulteriori dettagli sul progetto complessivo di Nova 2026, è possibile consultare il sito ufficiale dell'iniziativa all'indirizzo www.nova2026.it