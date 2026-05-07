I Giovani Astigiani: «Su Limbordo e sullo sport solo polemiche pretestuose»

Dopo la nomina del nuovo consigliere comunale con delega allo Sport, Maurizio Limbordo, e la querelle politica innescata, sulla stessa e nell'ambito del settore "sport", riceviamo e pubblichiamo la presa di posizione dei consiglieri comunali Ghiglione e Toscano del gruppo I Giovani Astigiani.

Le polemiche sollevate dall’opposizione sulla delega allo sport affidata dal Sindaco Maurizio Rasero al consigliere Maurizio Limbordo appaiono sinceramente fuori luogo e distanti dalla realtà che il mondo sportivo astigiano vive ogni giorno. Maurizio Limbordo è da sempre una persona impegnata nello sport e nell’associazionismo sportivo cittadino. Conosce direttamente le difficoltà delle società, delle famiglie e dei volontari che ogni settimana tengono in piedi attività fondamentali per centinaia di ragazzi astigiani. Per questo la sua nomina rappresenta una scelta di competenza, esperienza e vicinanza concreta al territorio.

Anche le accuse secondo cui lo sport sarebbe diventato “per pochi” vengono clamorosamente smentite dai fatti. In quasi nove anni di amministrazione Rasero non sono mai state aumentate le tariffe comunali legate agli impianti sportivi. Una scelta politica precisa, portata avanti in ogni bilancio di previsione, per evitare che i maggiori costi ricadessero sulle famiglie e per garantire uno sport accessibile a tutti.

Chi oggi parla di sport come lusso dimentica che proprio questa amministrazione ha difeso le associazioni sportive dal peso di rincari che avrebbero inevitabilmente colpito bambini, ragazzi e genitori. Inoltre, grazie al lavoro dell’assessore Stefania Morra, che ha seguito anche la delega allo sport, Asti è stata probabilmente l’amministrazione che negli ultimi quarant’anni ha investito maggiormente nelle infrastrutture sportive cittadine: dal Palazzetto di via Gerbi, finalmente dotato del Cpi dopo oltre vent’anni, agli interventi sul campo di atletica, sulle palestre comunali, sulla realizzazione di nuove strutture come all’Enofila e sugli spazi sportivi all’aperto nei parchi cittadini.

Parliamo di milioni di euro investiti nello sport e nelle strutture sportive, senza scaricare i costi sui cittadini attraverso aumenti tariffari. Prima delle polemiche sarebbe utile guardare ai risultati concreti ottenuti in questi anni.

Denis Ghiglione e Maurizio Toscano (I Giovani Astigiani)