Fiera Carolingia: premiati i coraggiosi che hanno sfidato il meteo

La Fiera Carolingia batte il meteo e questa mattina ha regalato un momento di shopping in piazza atteso tutto l'anno dagli amatori delle bancarelle. E anche da chi normalmente non lo è ma alla Carolingia un giro lo fa comunque.

A causa delle previsioni meteo avverse fino a ieri sera, diversi banchi hanno deciso di rinunciare a partecipare e i "buchi" si sono visti. Soprattutto nelle piazze vuote al centro: piazza San Secondo, piazza Alfieri e anche parte di Campo del Palio. Oltre a posti disseminati qua e là lungo il percorso che copre tutto il centro cittadino.

Ma oggi San Secondo ha mandato una mattinata asciutta e anche di sole consentendo a migliaia di persone di riversarsi in strada alla ricerca degli ormai "storici" banchi da Carolingia e alla ricerca delle new entry.

Tanti, infatti, gli ambulanti che tornano ogni anno portando i loro prodotti rinnovati di stagione in stagione. E' quello che capita, ad esempio, per i tanti "dimostratori" di oggetti imperdibili per la casa. Spesso visti in tv e offerti in fiera ad un prezzo scontato.

Quest'anno l'oggetto cult è il marsupio elasticizzato minuscolo che si espande fino a contenere (quasi) il contenuto di una borsetta da donna. I mercati in piazza sono quelli che maggiormente vanno al passo dei tempi ed è così che in diverse bancarelle sono comparsi i tanti accessori per la friggitrice ad aria, elettrodomestico rivelazione degli ultimi anni. Accanto a pentole antiaderente e stampi di silicone, compaiono dunque anche i vari accessori da inserire nel cestello per ottimizzare la cottura dei cibi.

Seppur continuino a tenere banco i classici lavavetri magici, lavazanzariere, panni multiuso per tutta la casa e più punti vendita dell'aspirapolvere più conosciuto.

Sempre di tendenza anche la passione degli italiani per gli occhiali: accanto a sempre nuovi negozi fissi che aprono, arrivano anche sempre più bancarelle che vendono sia occhiali da vista che da sole.

In aumento anche le bancarelle di vendita di bigiotteria di qualità e quelle prese d'assalto da chi ama vestire griffato senza andare nelle boutique. Si moltiplicano, infatti, i banchi delle "firme" a prezzi molto popolari.

Accanto agli immancabili truck food per l'altrettanto immancabile panino con porchetta della fiera, anche tante bancarelle di prodotti tipici provenienti da tutta Italia, dall'"arancina di Montalbano" della Sicilia ai prodotti a km0 delle nostre terre.

E, fra un banco e l'altro, un accaldato Topolino disponibile per foto e selfie e una intera jazz band in miniatura pronta a suonare.