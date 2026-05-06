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sciopero

Flc Cgil, domani ad Asti il presidio contro la riforma degli istituti tecnici

La mobilitazione riguarda solo il personale degli istituti superiori che hanno al loro interno uno o più indirizzi tecnici - Intanto prosegue domani lo sciopero indetto da varie sigle contro prove Invalsi e leva obbligatoria

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

06 Maggio 2026 12:37:17

Flc Cgil, domani ad Asti il presidio contro la riforma degli istituti tecnici

La Flc Cgil scende in campo contro la Riforma Valditara relativa agli istituti tecnici. Per questo motivo promuove, per domani (giovedì), una giornata di sciopero, rivolta solo al personale degli istituti superiori che hanno al loro interno uno o più indirizzi tecnici.

«La decisione - commenta Mario Li Santi, segretario generale provinciale Flc Cgil - si rende necessaria considerata l’assenza di risposte adeguate alle pesanti ricadute determinate dalla riforma degli istituti tecnici sulla qualità della didattica, sulle condizioni di lavoro del personale e sui livelli occupazionali. Gli interventi correttivi sull’orario e lo stanziamento di esigue risorse aggiuntive, se da un lato ne riconoscono le falle, dall’altro risultano del tutto inadeguati e lontani dal costituire il ripensamento generale della riforma che rappresenta un ulteriore intervento per smantellare la scuola secondaria

In occasione dello sciopero la categoria sindacale organizzerà alle 10 un presidio nei pressi dell’ufficio scolastico provinciale, in piazza Alfieri 30 ad Asti. 

Le altre sigle in sciopero

Intanto oggi (mercoledì) e domani sono inoltre state calendarizzate da vari sindacati di base due giornate di sciopero, in questo case aperte al personale di tutte le scuole: nel mirino le prove Invalsi, la leva obbligatoria, la riforma degli istituti tecnici e professionali e le nuove linee guida dei licei.

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