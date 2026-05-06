Olimpiadi italiane di cybersicurezza, medaglia d’argento ad Andrea Rosso

Continua a collezionare successi in prestigiose competizioni nazionali Andrea Rosso, studente della classe V DI dell’istituto tecnico Artom.

Recentemente, infatti, ha vinto la medaglia d’argento alle finali delle Olimpiadi italiane di cybersicurezza, svoltesi a Salerno.

In un’edizione che ha coinvolto inizialmente oltre 3.200 ragazzi provenienti da 681 istituti italiani, Rosso è riuscito ad avere accesso alle finali che hanno visto la partecipazione di cento studenti, confermandosi poi tra i giovani programmatori più brillanti del panorama italiano.

La sfida affrontata non è stata una semplice prova teorica, ma una complessa gara nella quale i ragazzi si sono misurati con scenari ispirati a problemi reali in cui era necessario identificare e scovare vulnerabilità in infrastrutture digitali simulate.

Per prepararsi alla competizione Rosso è stato seguito a scuola dal professor Jacopo Franco e accompagnato nella trasferta salernitana dal docente Federico Cotto.

Le altre competizioni

Parallelamente alle olimpiadi, riguardo alle stesse tematiche lo studente sta frequentando un programma intensivo di formazione e addestramento al Politecnico di Torino (università cui si iscriverà dopo il diploma).

Un percorso, composto da laboratori avanzati e sfide di alto profilo, che punta a proiettarlo verso competizioni internazionali ancora più ambiziose.

Nel frattempo lo studente ha ottenuto brillanti risultati anche in altre occasioni: la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Informatica e un eccellente piazzamento alle Olimpiadi di Intelligenza artificiale, che gli è valso la convocazione nella squadra azzurra per le prossime sfide mondiali in Kazakistan.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico dell’istituto Artom, Franco Calcagno. «L’informatica e la sicurezza digitale - ha sottolineato il dirigente - non sono più elementi accessori, ma componenti strutturali di ogni realtà aziendale. In questo scenario, quindi, i cyber defender diventano figure professionali indispensabili per proteggere e far crescere il tessuto economico moderno».