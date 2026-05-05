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Nizza Monferrato e Villafranca

Pubblico astigiano da Gerry Scotti e Samira alla Ruota della Fortuna

Alla puntata andata in onda questa sera su Canale5

Daniela Peira

Daniela Peira

05 Maggio 2026 23:29:08

Pubblico astigiano da Gerry Scotti e Samira alla Ruota della Fortuna

Nei giorni in cui sono usciti i dati sui flussi turistici anche nella nostra provincia, arriva un grande spot da uno dei personaggi più popolari di questi tempi, Gerry Scotti, conduttore dei giochi televisivi di grande successo come La Ruota della Fortuna e Chi vuol essere Milionario.

E' accaduto nella puntata di questa sera della "Ruota", ad inizio puntata, quando ha presentato il pubblico presente in studio. Si trattava di due numerosi gruppi provenienti da Nizza Monferrato e Villafranca. «Luoghi che conosco e dove torno sempre volentieri - ha detto - che vantano una grande tradizione enogastronomica».

Con un invito a visitarli. Milioni di persone seguono ogni sera la trasmissione che si contende lo share con "Affari Tuoi" di RaiUno condotta da Stefano De Martino.

La rivisitazione del gioco inizialmente presentato da Mike Bongiorno ha avuto  un'accoglienza entusiastica da parte del pubblico fin dalle prime puntate e ogni sera macina milioni di ascolti proprio perché consente anche al pubblico e ai telespettatori di giocare insieme ai concorrenti mettendosi alla prova nell'indovinare le frasi celate dalle caselle luminose scoperte, di volta in volta, dalla splendida Samira.

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