Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 5 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 5 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6” né il “5+1”, sono stati invece realizzati 6 punti “5” da 27.637,08 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 160.400.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 5 maggio 2026

Bari: 13 – 20 – 43 – 72 – 40

Cagliari: 88 – 50 – 81 – 43 – 47

Firenze: 60 – 32 – 13 – 23 – 6

Genova: 71 – 19 – 22 – 55 – 39

Milano: 14 – 9 – 22 – 16 – 19

Napoli: 51 – 69 – 89 – 62 – 46

Palermo: 68 – 78 – 38 – 27 – 44

Roma: 20 – 47 – 62 – 56 – 34

Torino: 9 – 29 – 6 – 14 – 1

Venezia: 34 – 77 – 11 – 88 – 83

Nazionale: 56 – 26 – 22 – 77 – 75

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 5 maggio 2026

Combinazione vincente: 24 – 34 – 45 – 55 – 81 – 87

Numero Jolly: 23

Numero SuperStar: 52



Jackpot per la prossima estrazione: 160.400.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 6 da € 27.637,08

Punti 4: 460 da € 368,49

Punti 3: 16.001 da € 31,81

Punti 2: 259.972 da € 6,07

Quote SuperStar

5 Stella: nessuno

4 Stella: 2 da € 36.849,00

3 Stella: 90 da € 3.181,00

2 Stella: 1.745 da € 100,00

1 Stella: 10.140 da € 10,00

0 Stella: 23.935 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 5 maggio 2026

Numeri vincenti:

9 – 13 – 14 – 19 – 20 – 29 – 32 – 34 – 43 – 47 –

50 – 51 – 60 – 68 – 69 – 71 – 77 – 78 – 81 – 88

Numero Oro: 13

Doppio Oro: 13 – 20

Numeri Extra

6 – 11 – 16 – 22 – 23 – 27 – 38 – 39 – 40 – 46 –

55 – 56 – 62 – 72 – 89

Simbolotto – Estrazione di martedì 5 maggio 2026

27 – Scala

16 – Naso

4 – Maiale

30 – Cacio

18 – Cerino

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.