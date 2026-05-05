Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 5 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
05 Maggio 2026 22:05:19
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 5 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6” né il “5+1”, sono stati invece realizzati 6 punti “5” da 27.637,08 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 160.400.000 €.
Bari: 13 – 20 – 43 – 72 – 40
Cagliari: 88 – 50 – 81 – 43 – 47
Firenze: 60 – 32 – 13 – 23 – 6
Genova: 71 – 19 – 22 – 55 – 39
Milano: 14 – 9 – 22 – 16 – 19
Napoli: 51 – 69 – 89 – 62 – 46
Palermo: 68 – 78 – 38 – 27 – 44
Roma: 20 – 47 – 62 – 56 – 34
Torino: 9 – 29 – 6 – 14 – 1
Venezia: 34 – 77 – 11 – 88 – 83
Nazionale: 56 – 26 – 22 – 77 – 75
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Combinazione vincente: 24 – 34 – 45 – 55 – 81 – 87
Numero Jolly: 23
Numero SuperStar: 52
Jackpot per la prossima estrazione: 160.400.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 6 da € 27.637,08
Punti 4: 460 da € 368,49
Punti 3: 16.001 da € 31,81
Punti 2: 259.972 da € 6,07
5 Stella: nessuno
4 Stella: 2 da € 36.849,00
3 Stella: 90 da € 3.181,00
2 Stella: 1.745 da € 100,00
1 Stella: 10.140 da € 10,00
0 Stella: 23.935 da € 5,00
Numeri vincenti:
9 – 13 – 14 – 19 – 20 – 29 – 32 – 34 – 43 – 47 –
50 – 51 – 60 – 68 – 69 – 71 – 77 – 78 – 81 – 88
Numero Oro: 13
Doppio Oro: 13 – 20
Numeri Extra
6 – 11 – 16 – 22 – 23 – 27 – 38 – 39 – 40 – 46 –
55 – 56 – 62 – 72 – 89
27 – Scala
16 – Naso
4 – Maiale
30 – Cacio
18 – Cerino
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058