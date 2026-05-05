Il maltempo limita i festeggiamenti patronali di San Secondo ad Asti

Il maltempo non ferma gli astigiani. Oggi, martedì 5 maggio, si è celebrata la festa del patrono della città San Secondo, in una giornata che, nonostante la pioggia, ha visto cittadini e visitatori prendere parte agli appuntamenti in programma senza rinunce.

Tra i primi momenti, il conferimento dell'Ordine di San Secondo 2026, onorificenza attribuita dalla Giunta Comunale a persone e realtà che si sono distinte per il loro impegno a favore della comunità astigiana. Il riconoscimento, simbolo della festa patronale, è stato assegnato all’Associazione Gli Amici di Luca, all’Associazione L’Altra Asti, a Silvana Bertolotti, Giuseppe Giannini, Giuseppe Leuzzi e Mario Vespa, testimoni di un impegno concreto e continuo per la città di Asti.

La giornata è entrata nel vivo già dalla mattinata, il maltempo ha però cancellato l’esibizione degli sbandieratori dell’A.S.T.A. che hanno soltanto sfilato per l'ingresso nella Collegiata.

Da piazza Roma ha fatto arrivo il tradizionale corteo per l’offerta del Palio alla Collegiata di San Secondo, una cerimonia antichissima, risalente al XIII secolo, che anche sotto la pioggia ha mantenuto intatto il suo fascino. I gruppi in costume hanno accompagnato il drappo fino alla chiesa, dove è stato custodito, mentre quello destinato alla corsa di settembre sarà esposto a Palazzo Civico.

Durante la funzione religiosa, la tradizionale offerta del cero a San Secondo è stata compiuta da Giulia Colucci, la più giovane tra gli iscritti all’albo del foro cittadino, chiamata a rappresentare simbolicamente tutta la categoria.

Al termine di quest'ultima è iniziata la distribuzione della “minestra dei poveri”, uno degli appuntamenti più antichi della giornata.

Dopo la benedizione del Vescovo Monsignor Marco Prastaro, la Pro Loco di Castiglione ha servito ai presenti la zuppa di pasta e fagioli con il “caritin”, riportando in vita un gesto antico di solidarietà nato nel Medioevo. Anche in questo caso, la pioggia non ha scoraggiato la partecipazione, con lunghe file e tanta presenza.

Quest'anno la cucina della Proloco ha servito ai partecipanti oltre 80kg di pietanza, cucinati lentamente in otto paioli.

Nel pomeriggio, causa il continuo maltempo sono stati annullati gli eventi il “Pony… in Palio”, l'attività dedicata ai più piccoli organizzata dal Collegio dei Rettori e il concerto della Banda “Città di Asti” al parco della Resistenza in onore del Santo Patrono.