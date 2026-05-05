Paesaggio, vini e piatti tipici grandi protagonisti della "Stramangiando" mottese

Passeggiata enogastronomica
05 Maggio 2026 13:33:37
Tra vallate e colline a passeggio tra natura e sapori con la "Stramangiando" della Pro loco mottese
Ha registrato un altro grande successo la “Stramangiando” della Pro loco di Motta di Costigliole d'Asti, giunta alla settima edizione. Domenica apprezzatissimi dai numerosi partecipanti il paesaggio, i vini delle aziende vitivinicole che hanno ospitato le tappe dell'evento e i piatti della migliore tradizione piemontese cucinati dal sodalizio. Sette tappe, con partenza e ritorno alla sede della Pro loco, al campo sportivo della frazione Motta, tra valli e colline nei territori della Barbera d'Asti e del peperone "quadrato" di Motta.
Dopo la colazione a base di torta di mele, prima sosta all'azienda Sant'Anna dei Bricchetti a gustare la friciula con il lardo; poi all'azienda di Alessandro Borio, in frazione Sant'Anna, il vitello tonnato, quindi alla Cascina Fiore in frazione Santa Margherita la carne cruda (battuta di fassona); per arrivare poi alla Cascina San Siro, costeggiando la suggestiva chiesetta di San Siro immersa nei vigneti, e gustare gnocchi al sugo di salsiccia. Sotto l'ombra del bosco dove un tempo correva il vecchio tracciato della ferrovia, l'arrivo alla borgata Mulino Vecchio e la sosta per il bunet all'opificio della distilleria Vieux Moulin; infine il rientro lungo il percorso del canale San Marzano.
Tanto entusiasmo da parte dei partecipanti, grandi e piccoli, per la scoperta di itinerari affascinanti tra boschi, campi di grano, vigneti e noccioleti, apprezzando le diverse tipologie di vini presentate e la cucina della Pro loco.
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