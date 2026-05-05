L'"Oro bianco" di Costigliole conquista i wine lovers tra le sale del castello

Va in archivio tra grande soddisfazione dell'amministrazione comunale costigliolese la prima edizione di “Oro bianco”, la rassegna dedicata ai vini bianchi Chardonnay e Moscato d'Asti, con ospite lo Champagne, che si è tenuta tra le sale del castello di Costigliole d'Asti nel fine settimana.

"Il successo di questa prima edizione ha un valore speciale: abbiamo costruito da zero un format ambizioso in una delle cornici più suggestive del Piemonte. Il merito va condiviso con tutti i collaboratori e, in particolare, con la vicesindaco Laura Bianco, che ha seguito l'intera organizzazione con dedizione, garantendo uno standard qualitativo eccellente. Era da tempo che pensavamo a questo evento e ora che si è partiti, con Oro Bianco, il Comune di Costigliole d’Asti aggiunge un altro tassello fondamentale alla propria offerta culturale ed enogastronomica, posizionandosi come punto di riferimento tra Langhe, Roero e Monferrato. L'amministrazione costigliolese è già proiettata al futuro: l'impegno è di rendere la prossima edizione ancora più prestigiosa. L’obiettivo dichiarato è ampliare la rassegna ad altri vitigni a bacca bianca e coinvolgere nuovi ospiti speciali, consolidando l’autorevolezza dell'evento nel panorama enologico nazionale", commenta il sindaco di Costigliole Enrico Cavallero. "Quando la qualità si sposa con una location così iconica, il risultato è sempre eccezionale. “Oro Bianco” non si è smentita, anzi, ha segnato l'inizio di una nuova era per gli eventi dei vitigni a bacca bianca del territorio Unesco di Langa Monferrato e Roero", ha aggiunto il primo cittadino.

Il taglio del nastro della rassegna "Oro bianco" all'ingresso del castello di Costigliole

Al suo esordio, la manifestazione ha saputo attrarre un pubblico numeroso e qualificato, che ha trovato ad attenderlo oltre 100 produttori con più di 250 etichette in degustazione. Protagonisti assoluti lo Chardonnay e il Moscato d'Asti DOCG, con ospite d’onore lo Champagne, che ha creato un ponte ideale tra le bollicine francesi e il territorio astigiano. Le due giornate al castello che fu dei marchesi Asinari di San Marzano sono state animate da un ricco programma di masterclass, talk di approfondimento e abbinamenti enogastronomici, confermando la vocazione del territorio all’accoglienza di qualità.

Con “Oro bianco” l'omaggio ad altri grandi vini del territorio, anche ai rossi, ma anche alla storia che va oltre Costigliole, rappresentata dal marchese Filippo Antonio Asinari, colui che portò lo Chardonnay a Costigliole. L’appuntamento con il grande vino bianco è già nuovamente fissato per il 2027.