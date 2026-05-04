Torneo dei Borghi di Volley: il Comitato Palio del Borgo Don Bosco centra il bis al torneo

Il comitato Palio del Borgo Don Bosco trionfa con la sua seconda vittoria consecutiva al Torneo dei Borghi di Volley "Lui & Lei" Mem. Italo Bologna, giunto quest'anno alla sua 32° edizione.

Al "Palabrumar", nella serata di domenica 3 maggio, la formazione con a capo Claudio Russo si è aggiudicato il Trofeo "Banca di Asti" a discapito di Moncalvo per 2-0 (25/21 - 25/ 19). Dalla tribuna hanno seguito l’incontro i rispettivi Rettori, Massimiliano Stella e Annalisa Guarino, insieme ai tifosi.

Il pubblico ha avuto modo di partecipare, ad ingresso gratuito, alle due gare che hanno determinato i risultati finali dalla prima alla quarta posizione. Le partire sono state entrambe dirette da Serena Franchelli, nella finale S.Marzanotto, con il Rettore Calogero Termini, si è imposto per 2-0 (25/15 - 25/14) contro Nizza Monferrato.

Durante la premiazione finale, insieme del sindaco di Moncalvo Diego Musumeci, il moncalvese Paolo Russo è stato insignito del titolo di miglior giocatore del Torneo, mentre il riconoscimento per la miglior giocatrice, consegnato da Rita e Dante Torchio in memoria della figlia Simona, è stato attribuito ad Alessandra Rocca del Comitato Palio Don Bosco.

Continuano gli appuntamenti del calendario del "Superprestige", a partire dalla "Astipedalando tra i ... Borghi" che fissa l'appuntamento domenica 17 maggio e alla "StraAsti" venerdì 29 maggio.

Il calendario di "Superprestige" terminerò con l'elezione della "Damigella del Palio" a teatro Alfieri il 9 ottobre 2026.

Le formazioni finaliste per il Borgo Don Bosco erano composte da: Casalone Matteo, Lorusso Nicola, Ottenga Cristian, Perillo Chiara, Concetti Marco, Passera Nicole, Macagno Marco, Pellitteri Nicolo’, Casalone Martina, Lombardo Fabio, Rocca Alessandra e il responsabile tecnico Giacomo Russo.

E per Moncalvo da: Bevilacqua Federica, Lorio Corinna, Braccini Mauro, Russo Paolo, Dessimone Stefano, Caprioglio Federica, Barravecchia Manuela, Barbanera Lorenzo, Cerrato Ludovica, Tartaglia Sandro e il responsabile tecnico Bevilacqua Federica.

Dopo il termine del terzo appuntamento delle sei manifestazioni in programma, sono conclusi i seguenti tornei: Bowling, Bocce e Volley.

L'attuale classifica propone al comando il Comitato San Marzanotto, (4° classificato a Bowling, 3° a Bocce e Volley) che con 59 punti precede Nizza Monferrato (57), Don Bosco (53), Torretta (51) e San Damiano (50). A seguire Castell'Alfero (38), Moncalvo e San Lazzaro (33), Santa Caterina (29),San Pietro (24), Gruppo A.S.T.A. 23, Santa Maria Nuova (22), Baldichieri (20), San Martino San Rocco (17), Viatosto e Montechiaro (16), San Paolo (15), Cattedrale (13), San Secondo e Tanaro (11).