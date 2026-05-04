Solidarietà e impegno concreto, il 9 maggio torna "Dona la Spesa" alla Coop di Asti

Il prossimo sabato, 9 maggio, il punto vendita Coop di Asti diventerà il centro di una importante iniziativa di solidarietà con il ritorno di "Dona la Spesa". Per l’intera giornata, i volontari di Nova Coop, in via Monti saranno presenti in negozio per raccogliere beni di prima necessità da destinare alle persone e alle famiglie che vivono in situazioni di fragilità economica nella comunità locale.

L’iniziativa invita soci e clienti a compiere un gesto semplice, ma significativo: all’ingresso del punto vendita, i volontari forniranno indicazioni sui prodotti più necessari, privilegiando i beni alimentari a lunga conservazione come pasta, riso, olio, legumi e scatolame, ma anche farina, zucchero, biscotti e latte a lunga conservazione. Oltre agli alimenti, la raccolta si concentra su prodotti per la cura della persona e l'igiene dell'infanzia, inclusi alimenti specifici per i più piccoli.

Per quanto riguarda Asti, tutto il materiale raccolto sarà devoluto alla Mensa comunale di corso Genova, una realtà che opera quotidianamente per offrire supporto diretto a chi si trova in condizioni di difficoltà.

«Con “Dona la Spesa” rinnoviamo un impegno che per Nova Coop si traduce in un’attenzione concreta e costante verso i bisogni delle comunità in cui operiamo – sottolinea Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop – Iniziative come questa sono particolarmente preziose per le associazioni perché consentono di raccogliere prodotti a lunga conservazione, facilmente gestibili e conservabili nel tempo, senza le complessità legate alla refrigerazione. Questo permette di costruire scorte che garantiscono un sostegno continuativo a chi si trova in difficoltà. In un contesto in cui cresce la fragilità economica di molte famiglie, il Piemonte è la regione con il più alto tasso di popolazione in povertà relativa nel Nord Italia, il ruolo di un’impresa come la nostra è anche quello di mettere a sistema la partecipazione di soci e clienti e trasformare un gesto semplice, come la spesa, in un’azione di solidarietà concreta e continuativa per il territorio».

L'evento di Asti si inserisce in una mobilitazione su larga scala che vedrà coinvolti contemporaneamente 67 negozi della rete Nova Coop e oltre 500 volontari. L’efficacia di "Dona la Spesa" è testimoniata dai risultati della scorsa edizione, che ha permesso di raccogliere a livello complessivo ben 45 tonnellate di prodotti, corrispondenti a un valore di circa 135 mila euro.