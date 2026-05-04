Leva 2008: i neodiciottenni di Cocconato e dintorni celebrano la festa di leva

Giovani
04 Maggio 2026 13:06:12
Nel fine settimana 18 ragazzi nati nel 2008 di Cocconato e paesi limitrofi nel fine settimana hanno festeggiato la leva con tre serate di discoteca. Domenica i neodiciottenni, dopo aver fatto visita alla casa di riposo Erminio Serra, hanno presenziato alla messa, celebrata da don Daniele Varoli.
Al termine il sindaco Monica Marello ha consegnato a ciascun coscritto una pergamena e una copia della Costituzione. «Abbiamo scelto di accompagnare questo momento – ha sottolineato il sindaco – con una frase di Nelson Mandela: “Sembra sempre impossibile finché non viene fatto”.
L’abbiamo scelta perché Mandela ha vissuto in un momento difficile, fatto di divisioni, ingiustizie e conflitti, eppure ha dimostrato che anche nelle situazioni più dure si può costruire un futuro diverso, fatto di pace, rispetto e libertà. E’ un messaggio forte, soprattutto oggi, in un mondo che ancora conosce guerre e tensioni: ci ricorda che il cambiamento parte dalle persone, dalle scelte quotidiane, dal coraggio di non arrendersi.
Sulla pergamena abbiamo voluto aggiungere un pensiero semplice, ma importante: credete nei vostri sogni, abbiate il coraggio di inseguirli e la determinazione di realizzarli, perché il futuro è nelle vostre mani. La vostra età è un dono: è il tempo in cui tutto può ancora prendere forma. Avete energie, idee, entusiasmo. Usateli bene, con rispetto per voi stessi e per gli altri, perché è così che si costruisce una comunità più giusta e più unita».
Quindi, accompagnati dalla fanfara di Casalborgone, i ragazzi hanno raggiunto piazza Cavour per
l’aperitivo offerto alla popolazione e i balli delle tradizionali “curente”. Infine il pranzo con parenti
ed amici al ristorante Vecchio Castagno ha concluso una festa sempre molto sentita dalla
popolazione.
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