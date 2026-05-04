«Ti voglio bene mamma»: gli auguri più belli tornano con il giornale di domani

Ci siamo quasi. Ancora un giorno e domani, martedì, La Nuova Provincia celebrerà la mamma in vista della Festa di tutte le mamme. Come gli anni scorsi, gli alunni delle scuole astigiane potranno regalare alla propria mamma un'emozione unica, esprimendo il loro amore con un pensiero d'auguri o realizzando un disegno speciale per lei.

I contributi ricevuti verranno pubblicati gratuitamente su uno speciale in edicola, insieme al giornale, martedì 5 maggio (anche nella versione digitale). Nel mese di febbraio tutte le scuole materne ed elementari di Asti sono state contattate per presentare l'iniziativa ai propri alunni che hanno avuto così il tempo per preparare il loro messaggio per la propria mamma.

Le cartoline saranno di due tipi: una con lo spazio per un disegno, pensata per i più piccoli delle scuole materne che ancora non sanno scrivere e una con lo spazio per un messaggio scritto per i bambini delle elementari. L'alto tasso di adesione certifica quanto l'iniziativa sia attesa e apprezzata: sono 17 le scuole materne che hanno accolto l'invito girato a 1000 bambini che celebreranno la propria mamma con un disegno e 15 le scuole elementari con 1700 bambini che scriveranno il loro pensiero.

Le scuole partecipanti

All'iniziativa parteciperanno le scuole materne Bausano, Borgo Tanaro, Bosco dei Partigiani, Cagni, Cattedrale, Infanzia Castiglione, Collodi, Corso Alba, De Benedetti, Madre Mazzarello, Pascoli, Orsetto, Rio Crosio, Santa Caterina, XXV Aprile, Piero Donna (Serravalle), Piccola Scuola Montessori. Elementari Anna Frank, Baracca, Bausano, Best Asti, Buonarroti, Dante Alighieri, Ferraris, Gramsci, Madre Mazzarello, Pascoli, Piero Donna (Serravalle), Rio Crosio, Salvo D'Acquisto, Vittorio Bottego, Piccola Scuola Montessori.

Anche i lettori parteciperanno all'iniziativa con foto e dediche, le stesse che nel corso delle ultime settimane sono state inviate alla nostra redazione. Quello di domani sarà un giornale speciale tutto da sfogliare e leggere che raccoglierà un collage di dediche, disegni colorati e foto per celebrare e ringraziare le mamme.

L'inserto sarà pubblicato anche on line sul nostro sito e i contenuti inviati dai lettori saranno disponibili in una sezione dedicata all'iniziativa.