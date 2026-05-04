Asp, bilancio 2025: «Utili per il Comune e bollette dell'acqua tra le più basse»

Dopo l'approvazione del Bilancio 2025 dell'Asp, riceviamo e pubblichiamo l'intervento dei consiglieri comunali di maggioranza Denis Ghiglione e Maurizio Toscano (I Giovani Astigiani)

Spesso le cronache giornalistiche raccontano di società municipalizzate in difficoltà, portando l'opinione pubblica a considerarle un peso o un problema per i bilanci degli enti locali. I recenti dati su Asti Servizi Pubblici (Asp) dimostrano esattamente l'opposto: la nostra azienda è solida e rappresenta una risorsa fondamentale. Quando le società pubbliche sono amministrate con precisione e serietà, diventano uno strumento essenziale non solo per offrire servizi di qualità, ma anche per generare utili preziosi da reinvestire sul territorio.

Questo percorso di stabilità e crescita premia il lavoro costante portato avanti dal Presidente Fabrizio Imerito, a cui va il nostro plauso. Dall'inizio del 2025, la squadra direttiva si è arricchita con la figura del nuovo Amministratore Delegato Massimo Cimino, scelto dal Consiglio di Amministrazione per guidare l'azienda verso i prossimi traguardi industriali. Un dato centrale di questa buona amministrazione è la ridistribuzione degli utili: il Comune di Asti incasserà dividendi per circa un milione di euro. Si tratta di risorse vere e tangibili che l'amministrazione Comunale potrà utilizzare direttamente per interventi a favore della città. Questo è il chiaro esempio di come un'azienda pubblica efficiente crei valore reale.

Un altro beneficio, immediatamente percepibile dagli astigiani, riguarda il servizio idrico. Oltre a poter contare su una rete di distribuzione altamente efficiente, la bolletta dell'acqua ad Asti mantiene costi bassi, attestandosi su livelli decisamente competitivi e vantaggiosi rispetto alla spesa media nazionale. Poter usufruire di una risorsa primaria di qualità a prezzi contenuti è il segno più tangibile di una gestione oculata e vicina alle esigenze delle famiglie.

Guardando alle sfide del domani, la strategia deve necessariamente puntare ad allargare i confini territoriali. In vista dell'importante gara per il trasporto pubblico, sarà fondamentale fare rete con altre aziende locali. Solo unendo le forze e superando le logiche di isolamento sarà possibile gestire al meglio questa partita, garantendo la continuità e il miglioramento del servizio.

I fatti dimostrano che, con una guida attenta e concreta, le aziende dei cittadini portano risultati misurabili, ottimi servizi e risorse economiche vitali per il nostro sviluppo. Avanti così.