L'azienda Val Fontanabuona accenderà “Lundes d'j feu”

Oggi, lunedì 4 maggio, alle 21,15, il cielo di Asti tornerà a risplendere per il tradizionale “Lundes d'j feu”, lo spettacolo pirotecnico in onore di San Secondo. La regia dell'evento lungo il Tanaro è affidata alla Pirotecnica Val Fontanabuona di Cicagna (Genova), guidata da Giampietro Leverone (nelle foto alcuni degli spettacoli organizzati dall'azienda). Rappresentante della terza generazione di una famiglia attiva da metà dell'Ottocento, Leverone porta ad Asti l'esperienza di una delle aziende più antiche d'Italia, capace di fondere tradizioni artigianali e innovazione.

La ditta vanta un curriculum di prestigio internazionale, avendo curato eventi per grandi firme della moda come Dolce & Gabbana. Lo spettacolo durerà venticinque minuti e seguirà uno stile tradizionale e di grande effetto con l'uso massivo di fuochi aerei. Ogni coreografia è considerata un pezzo unico, poiché Leverone adatta la potenza e l'altezza delle cariche alla specifica morfologia del luogo per assicurare il miglior impatto visivo possibile agli spettatori.

Il programma prevede quadri molto suggestivi con figure come cuori, anelli e volti stilizzati completi di occhi e bocca. Tra gli effetti più dinamici spiccano le meduse luminose e altre coreografie studiate per offrire un ritmo incalzante e una grande eleganza cromatica. Il crescendo finale sarà caratterizzato da piogge di colori intensi, suggellando una serata che promette di unire l'antica sapienza pirotecnica dell'azienda genovese alla celebrazione della festa patronale astigiana.