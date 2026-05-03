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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 2 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Nella serata di sabato non è stato centrato il “6” né il “5+1”, sono stati invece realizzati 9 punti “5” da 24.920,95 euro ciascuno

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

03 Maggio 2026 10:57:39

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 2 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 2 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6” né il “5+1”, sono stati invece realizzati 9 punti “5” da 24.920,95 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e sale a 158.700.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di sabato 2 maggio 2026

Bari: 42 – 46 – 49 – 16 – 36
Cagliari: 65 – 28 – 86 – 77 – 9
Firenze: 75 – 32 – 36 – 76 – 34
Genova: 21 – 43 – 79 – 20 – 7
Milano: 81 – 58 – 49 – 42 – 13
Napoli: 64 – 53 – 8 – 46 – 44
Palermo: 18 – 58 – 71 – 68 – 87
Roma: 35 – 1 – 50 – 85 – 27
Torino: 21 – 62 – 68 – 42 – 60
Venezia: 70 – 9 – 72 – 49 – 68
Nazionale: 30 – 11 – 15 – 72 – 51

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SuperEnalotto – Estrazione di sabato 2 maggio 2026

Combinazione vincente: 7 – 58 – 60 – 79 – 84 – 86
Numero Jolly: 2
Numero SuperStar: 19


Jackpot per la prossima estrazione: 158.700.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 9 da € 24.920,95
Punti 4: 564 da € 404,20
Punti 3: 22.338 da € 30,76
Punti 2: 369.619 da € 5,77

Quote SuperStar

5 Stella: nessuno
4 Stella: 2 da € 40.420,00
3 Stella: 223 da € 3.076,00
2 Stella: 5.158 da € 100,00
1 Stella: 33.341 da € 10,00
0 Stella: 73.151 da € 5,00

10eLotto serale – sabato 2 maggio 2026

Numeri vincenti:

1 – 9 – 18 – 21 – 28 – 32 – 35 – 42 – 43 – 46 –
49 – 53 – 58 – 62 – 64 – 65 – 70 – 75 – 81 – 86

Numero Oro: 42
Doppio Oro: 42 – 46

Numeri Extra:

7 – 8 – 13 – 16 – 20 – 34 – 36 – 50 – 68 – 71 –
72 – 76 – 77 – 79 – 85

Simbolotto – Estrazione di sabato 2 maggio 2026

38 – Pigna
11 – Topi
4 – Maiale
18 – Cerino
27 – Scala

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

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