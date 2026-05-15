Alla scoperta del "Giardino segreto di Arianna", domenica torna l'appuntamento con il Fai

Un angolo di natura inaspettato e prezioso riapre le sue porte alla cittadinanza. La Delegazione FAI di Asti, forte del successo riscosso nel 2024, invita astigiani e non a scoprire il Giardino segreto di Arianna nella giornata di domenica.

Situato in via Donizetti 13, a circa 150 metri dalle antiche mura della Asti medievale, questo spazio rappresenta una vera e propria oasi di biodiversità incastonata ai margini di una delle principali vie d'accesso alla città. Il giardino è concepito secondo una filosofia di minimo intervento umano: realizzato con piante perenni che non temono l'inverno, costituisce un ecosistema di specie esotiche che si sostengono a vicenda, proprio come avviene spontaneamente in natura.

L'ispirazione per questa creazione botanica nasce dalle pagine del libro "L'avventura di un giardiniere" di Peter Smithers, figura eclettica che fu al servizio dei Servizi Segreti Britannici e Segretario Generale al Consiglio d’Europa. Oggi, il giardino non è solo un piacere per gli occhi, ma un habitat naturale dove molteplici specie di uccelli trovano rifugio per nidificare.

I visitatori avranno l'opportunità di ammirare un patrimonio botanico arricchito di recente dalla posa a dimora di circa trenta nuove piante, arrivando a contare oltre 150 varietà diverse, tra cui spiccano ben cento tipologie di rose. Al termine del percorso guidato sarà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco.

La visita con il Fai si svolgerà idurante la giornata di domenica 17 maggio, dalle 15.15 alle 17.30. È consigliata la prenotazione sul portale del Fai per garantirsi l'accesso prioritario (non è ammesso l'accesso con animali). Per ulteriori dettagli, è possibile contattare la delegazione all'indirizzo email asti@delegazione.fondoambiente.it o al numero 335-5749825.