Appuntamento domani con la Fiera Carolingia: quasi 600 banchi, cibo di strada e modifiche ai trasporti

La Fiera Carolingia sfida il maltempo. Domani appuntamento con la storica fiera, la cui origine affonda nelle pieghe della storia più remota e che resta un appuntamento molto atteso da cittadini e commercianti.

«Quest'anno abbiamo una trentina di banchi in più dello scorso anno - spiega l'assessore comunale al Commercio Loretta Bologna - portando così a poco meno di 600 il numero totale di commercianti che hanno scelto la Carolingia, il mercato più grande del Piemonte».

L'area è sempre la stessa: piazze e vie del centro cittadino con allungamento fino al primo tratto di corso Dante, corso Alfieri fino a piazza Primo Maggio, viale alla Vittoria, via Cavour. Sono stati aggiunti dei posti nella centrale piazza Alfieri in modo da averla tutta completamente assegnata, sia dentro il perimetro dell'alberata, sia sull'anello che la circonda.

Presenti anche le bancarelle di hobbysti e quelle dei prodotti agricoli. Ambulanti da tutta Italia con una piccolo gruppo di banchi fiorentini, con abbigliamento e pelletteria di alta qualità.

Non può mancare lo street food che rappresenta, almeno per un giorno, la pausa pranzo di tanti lavoratori del centro cittadino. Anche questi banchi di somministrazione cibo e bevande rispettano le stesse posizioni degli scorsi anni.

Previsti arrivi di clienti non solo da Asti e provincia ma anche, via treno, da Cuneo, Torino e Alessandria.

Inoltre in seguito alla chiusura al traffico di alcune vie del centro storico, gli autobus delle linee di ASP subiranno variazioni di percorso e di orario.

Le variazioni delle linee di trasporto:

Gli autobus della linea 1, in entrambe le direzioni, non effettueranno le fermate di corso Einaudi e corso alla Vittoria.

I bus direzione Valbella effettueranno le fermate provvisorie di corso Einaudi e corso G. Ferraris.

I bus diretti in Località Torrazzo/Trincere/Stazione di San Marzanotto effettueranno le fermate provvisorie di corso P. Chiesa, via Vigna e via Artom.

Gli autobus della linea 2, in entrambe le direzioni, non effettueranno le fermate di corso Einaudi, piazza Alfieri, corso Dante e via Micca.

I bus diretti in via Spandre effettueranno le fermate provvisorie di corso Einaudi, corso G. Ferraris, via Calosso, via Monte Rainero e corso Volta.

I bus diretti via Urbani/Località Variglie effettueranno le fermate provvisorie di via Monte Rainero, via Calosso, corso P. Chiesa, via Vigna e via Artom.

Gli autobus della linea 3, in entrambe le direzioni, non effettueranno le fermate di corso Einaudi e corso alla Vittoria.

I bus diretti in corso Alessandria effettueranno le fermate provvisorie di corso Einaudi e corso G. Ferraris.

I bus diretti in loc. Canova effettueranno le fermate provvisorie di corso P. Chiesa, via Vigna e via Artom.

Gli autobus della linea 4, in direzione N.S. di Lourdes, non effettueranno le fermate di via Calosso, corso alla Vittoria, piazza Alfieri e corso Dante, nel tratto tra piazza Alfieri e Largo Martiri della Liberazione, che saranno sostituite dalle fermate provvisorie di via Monte Rainero, corso Volta e via P. Micca.

Gli autobus della linea 4, in direzione via Torchio, non effettueranno le fermate di corso Dante, nel tratto tra piazza Alfieri e Largo Martiri della Liberazione, e di corso Alfieri che saranno sostituite dalle fermate provvisorie di via P. Micca, corso Volta, via Monte Rainero, c.so P. Chiesa, via Vigna e via Artom.

Gli autobus della linea 6 non effettueranno le fermate di corso Einaudi e corso alla Vittoria.

I bus diretti verso il quartiere di San Fedele percorreranno corso Einaudi, corso G. Ferraris, via Calosso e corso Alessandria per poi proseguire seguendo il tragitto regolare.

I bus diretti verso piazza Marconi percorreranno via Calosso, corso P. Chiesa, via Vigna, e via Artom per poi proseguire seguendo il tragitto regolare.

Il bus della corsa delle ore 7,20 non transiterà in piazza Alfieri e in corso Dante. Raggiungerà piazza Marconi percorrendo piazza I Maggio, via Monte Rainero, corso Volta, via Micca e corso Dante (nel tratto tra Largo Martiri della Liberazione e Piazza Vittorio Veneto), proseguendo poi con il tragitto regolare.

Il bus della corsa delle ore 13,56 non transiterà in corso Dante e piazza Alfieri. Raggiungerà Villaggio San Fedele percorrendo corso Dante (nel tratto da piazza Vittorio Veneto e Largo Martiri della Liberazione), via P. Micca, corso Volta, via Monte Rainero e corso Alessandria, proseguendo poi con il tragitto regolare.

Gli autobus della linea 7, in entrambe le direzioni, non effettueranno le fermate di corso Einaudi, piazza Alfieri e corso Dante, fino a piazza Vittorio Veneto.

I bus in direzione via Foscolo effettueranno le fermate provvisorie di corso Matteotti, piazza Marconi, corso Matteotti, corso Don Minzoni, viale Partigiani e corso Dante.

I bus in direzione corso Alba effettueranno le fermate provvisorie di corso Dante, viale Partigiani, corso Don Minzoni, corso Matteotti, piazza Marconi e corso Matteotti.

I bus della linea extraurbana Asti-Tigliole-Asti raggiungeranno piazza Lugano percorrendo corso Matteotti, corso Don Minzoni e viale Partigiani e raggiungeranno piazza Marconi percorrendo viale Partigiani, corso Don Minzoni e corso Matteotti.

La linea mercatale Poggio, in entrambe le direzioni, non transiterà in corso alla Vittoria, ma in corso G. Ferraris e in via Calosso.

Per informazioni telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30), o su www.asp.asti.it e sull'app AstiSmartBus.