AstiMusica, oltre 50mila spettatori per 16 serate in piazza Alfieri

Oltre 50 mila spettatori hanno affollato piazza Alfieri in occasione di AstiMusica. Una piazza che per 16 serate si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica e allo spettacolo dal vivo.

Nel corso della manifestazione, cominciata con l'anteprima del 4 luglio e terminata martedì con il concerto della star del pop Morrissey, si sono alternati sul palco artisti italiani e internazionali capaci di rappresentare epoche generi: Anastacia, Onerepublic, in occasione della loro prima data italiana del tour, e Morrissey, fino ai grandi protagonisti della musica italiana come Il Volo, Litfiba, Salmo, Pooh, Fiorella Mannoia, Giorgia e Bluvertigo.

Accanto ai concerti, il festival ha proposto appuntamenti dedicati allo spettacolo dal vivo, alla comicità e alla narrazione, con Enrico Brignano, Paolo Ruffini – protagonista di una serata da tutto esaurito – e Stefano Nazzi. In calendario anche le serate revival ad ingresso gratuito “80’s never die”, “Maledetta nostalgia” e “Voglio tornare negli anni ’90”, che hanno trasformato il festival in uno spazio di festa.

«È stata una grande edizione», commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Asti e organizzatore della manifestazione, Paride Candelaresi. «Un festival - continua - che ha confermato la vocazione della nostra città a diventare, per quindici giorni, una piccola grande capitale della musica. Un risultato che è il frutto di una storia lunga quasi trent’anni e di un percorso che, anno dopo anno, ha saputo crescere fino a raggiungere un equilibrio importante tra qualità artistica, partecipazione del pubblico e sostenibilità. Desidero ringraziareMister Wolf e Audere che hanno condiviso con il Comune di Asti questa visione e hanno creduto nelle potenzialità della città. Il grazie più grande, però, va al pubblico, perché un festival esiste davvero solo se viene vissuto e condiviso dalle persone. Ora lo sguardo è già rivolto al 2027, quando AstiMusica festeggerà la sua trentesima edizione. Vi aspettiamo ancora una volta ad Asti».

Molto soddisfatti anche i privati - Mister Wolf e Audere - che hanno investito nella manifestazione e collaborato con il Comune nell'organizzare il cartellone (sponsor principali Asp, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Banca di Asti).

«Grandi soddisfazioni - dichiara il direttore di Mister Wolf, Fulvio De Rosa - per questa nostra prima edizione di AstiMusica, dove abbiamo centrato l’obiettivo di raggiungere e superare le 50mila presenze, portando una ricca programmazione con una splendida maratona di 16 serate in 18 giorni, con grandi artisti internazionali e italiani, cercando di coprire tutte le fasce di pubblico, per età, gusti e prezzi dei biglietti, aggiungendo tre serate gratuite aperte alla città. Abbiamo portato questa storica rassegna ad un livello tecnico e organizzativo in grado di inserirsi nel comparto dei grandi festival italiani, ponendo le basi per essere più attraente e ricettivo, valorizzando le caratteristiche di piazza Alfieri, della splendida città di Asti e del Piemonte. Un ringraziamento alla città che ci ha ospitato, in particolare al vulcanico e appassionato assessore Candelaresi, al partner Audere, e a tutti i soggetti coinvolti che hanno creduto, supportato e contribuito al successo di questa edizione».

«Un'edizione degna del progetto che il territorio astigiano merita - afferma l’amministratore unico di Audere, Diego Cogno - e in linea con le previsioni di crescita. In aggiunta all'indubbia qualità artistica e tecnica di questa edizione, il Nord Ovest del Paese ha risposto con grande partecipazione e affetto con decine di migliaia di presenze, un turismo esperienziale accolto dalla città. AstiMusica non sarebbe possibile senza il supporto e infinita esperienza di Mister Wolf, oltre che della visione strategica, lungimiranza e competenza straordinaria dell'assessore Paride Candelaresi che ha guidato e sta conducendo la manifestazione esattamente dove si deve posizionare: tra i 5 migliori festival Italiani. Occhio al 2027».