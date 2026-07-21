AstiMusica, sale l'attesa per il concerto di Morrissey

Sale l'attesa per il concerto di Morrissey, ex frontman della band “The Smiths” e tra le voci più iconiche del pop britannico, questa sera in piazza Alfieri a chiusura del festival AstiMusica.

Stamattina nel centro città sono già presenti fan del cantante, sia tra le vie del centro, riconoscibili perché indossano la maglietta del loro idolo o di concerti passati, sia davanti all'ingresso della piazza. Tra loro Treisy, 19 anni, di Casale Monferrato, arrivata stamattina alle 11. «Sono appassionata di Morrissey da quattro anni - afferma - e quello di stasera sarà il mio terzo concerto, dopo quello in Belgio e l'evento dello scorso marzo a Milano». Treisy tiene in mano un mazzo di rose gialle: «Spero di potegliele consegnare di persona. Se non ci riuscirò, mi accontenterò di lanciarle sul palco».

E ancora Eleonora, 56 anni arrivata da Roma, che segue Morrissey dal 1988, tanto da aver assistito a numerosi concerti, e Angela da Bologna, 45 anni, fan da quando aveva 15 anni. «Amavo la band "The Smiths", e poi ho continuato a seguirlo da solista. Il mio primo concerto è stato nel '99 al "Vox" di Nonantola, in provincia di Modena, poi ho preso parte a tappe dei tour sia in Italia sia in Europa (Zurigo, Londra, Budapest, Lubiana)». Una passione che continua. «A Capodanno andrò a Bruxelles e, sempre il prossimo anno, in Olanda e Gran Bretagna. Lo ammetto, la mia è una mania», scherza sorridendo.

Davanti ai cancelli anche numerosi stranieri. Come Karoline dalla Svezia, fan di Morrissey dal 2006, che ha seguito il concerto di domenica a Cernobbio e ora è arrivata ad Asti. «Un'occasione - spiega - anche per conoscere il Nord Italia, dove non ero mai stata, insieme ad alcuni amici. Anche Asti mi piace, è una città carina. Mi informerò per sapere quali luoghi di interesse visitare». O ancora, Andreas da Stoccolma e Chris da Manchester, la città natale di Morrissey, che è ad Asti da ieri per assistere all'evento di stasera.