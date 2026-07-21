AstiMusica, si chiude stasera con il concerto di Morrissey

Sarà Morrissey - ex frontman della band "The Smiths" e tra le voci più iconiche del pop britannico - il protagonista della serata di chiusura della 29esima edizione del festival AstiMusica.

Stasera (martedì), alle 21.30 in piazza Alfieri, l'artista porterà sul palco un concerto che attraversa l'intera carriera, dai brani che lo hanno consacrato con i "The Smiths" fino al percorso solista che lo ha reso una figura di culto a livello internazionale. In scaletta non mancheranno momenti simbolici del suo repertorio, da "There is a light that never goes out" a "Everyday is like sunday", in un concerto che si preannuncia come un viaggio tra malinconia, ironia e poesia.

Molto soddisfatto della data l'assessore comunale alla Cultura, Paride Candelaresi. «Ci sono nomi - afferma - che vanno oltre il gusto personale: rappresentano un pezzo di storia. Morrissey è uno di questi. Per tutta la sua carriera ha raccontato l'amore, la libertà e l'ambiguità. Parla da sempre dei conflitti e di come conviverci senza respingerli. È un'icona mondiale della musica ed è per questo che stasera bisogna esserci. Da lui ho imparato che la libertà non nasce quando elimini le tue contraddizioni, ma quando impari ad accettarle. Dovete venire a sentirlo perché la sua musica è grande. Non è un invito solo ai fan, ma a chi ama lasciarsi sorprendere, a chi crede che la cultura e la musica possano ancora regalare emozioni inaspettate. Eventi come questo non capitano spesso e, quando succedono, è bello esserci».



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