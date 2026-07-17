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Le "Indagini live" di Stefano Nazzi, la serata anni '90 e il concerto di Morrissey chiudono AstiMusica

Da stesera a martedì 21 luglio, in piazza Alfieri, gli ultimi tre appuntamenti della 29esima edizione del festival

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

17 Luglio 2026 16:22:00

Le "Indagini live" di Stefano Nazzi, la serata anni '90 e il concerto di Morrissey chiudono AstiMusica

Ultimi tre eventi per la 29esima edizione di AstiMusica, il festival in programma fino a martedì 21 luglio dalle 21.30 in piazza Alfieri ad Asti, organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Mister Wolf e Audere.

Stasera, venerdì, sarà protagonista Stefano Nazzi con una data del tour "Idagini live 2026", il progetto teatrale che porta sul palco le sue narrazioni di cronaca nera. Lo spettacolo ripercorre casi e vicende che hanno segnato l’immaginario collettivo, attraverso un racconto dal forte impianto narrativo.

«Racconto una storia che ha segnato il Paese, simbolo di 30 anni di sequestri»

Il giornalista Stefano Nazzi protagonista venerdì di AstiMusica con una tappa del tour "Indagini live 2026"

Domani, sabato 18 luglio, spazio alla serata ad ingresso gratuito "Voglio tornare negli anni ’90", lo show revival che trasformerà piazza Alfieri in una pista da ballo a cielo aperto, tra dj set, performance live ed effetti scenici dedicati alle hit che hanno segnato l’immaginario pop e dance degli anni ’90.

Infine, martedì 21 luglio, salirà sul palco Morrissey, tra le voci più iconiche e influenti del pop britannico, che porterà un repertorio che ripercorre sia l’esperienza con i The Smiths sia la sua carriera solista, da "There is a light that never goes out" a "Everyday is like Sunday".

Morrissey, voce iconica del pop britannico, sul palco di AstiMusica con i più grandi successi

Il concerto dell'ex frontman della band “The Smiths”, in calendario il 21 luglio, celebrerà anche i 40 anni dell’album “The queen is dead”

I biglietti per gli eventi in programma, che inizieranno alle ore 21.30, sono disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati. Da ricordare che, tra i partner istituzionali di AstiMusica, figura anche la Regione Piemonte, che partecipa alla manifestazione con la campagna di sensibilizzazione "Non è un bel gioco", dedicata alla prevenzione e al contrasto del disturbo da gioco d'azzardo.

 

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